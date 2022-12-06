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Спектакли «Веселая репка» и «Машенька и медведь» пройдут в псковском театре кукол

Два спектакля, «Веселая репка» и «Машенька и медведь», пройдут в театре кукол в Пскове на этой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Спектакль «Веселая репка» пройдет 10 декабря в 12.00 и 16.00.

«Это яркий красочный спектакль, созданный по мотивам русских народных сказок. Сказки эти простые и мудрые, понятные даже самым маленьким зрителям. Именно с них лучше всего начинать знакомство с русским народным творчеством», – рассказали о нем в ТКД.

Спектакль «Машенька и медведь» пройдет 11 декабря в 12.00 и 16.00.

«Старая добрая сказка про девочку Машу, которая заблудилась в лесу и забрела в дом к настоящему медведю. Знакомство с маленькой девочкой превратит лесного жителя в доброго друга», - рассказали о сказке в театрально-концертной дирекции.

Билеты можно приобрести онлайн.

До 9 декабря касса театра не работает.

Билет приобретается на каждого входящего в зал. Первый и второй ряд только для детей. Совершить покупку билетов можно по Пушкинской карте.