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Псковичей приглашают на спектакль Донецкого драматического театра

Спектакль Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна «Я Zнаю праVду» пройдет 27 и 28 февраля в Псковском областном театре кукол. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция

В основу спектакля положены материалы книги – «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года. В ней описаны воспоминания тех, кто пережил события на фоне боевых действий 2014-2017 годов, в том числе режиссер собрала истории жителей освобождённых населённых пунктов, начиная с момента проведения спецоперации.

Режиссер-постановщик спектакля – актриса драмы МДТ имени М.М. Бровуна Алла Ульянова.

«Главные повествователи – реальные люди (дети, старики, матери), жители Республики, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детских садов и др. Всё это – настоящие и правдивые истории, не искаженные мнениями и оценками, не приукрашенные автором. Истории из первых уст очевидцев страшных событий, которые происходят на Донбассе все эти годы. Спектакль о характере Донецка, о людях, непокоренных и уставших от несправедливости», - прокомментировали в театре.

В числе исполнителей артисты МДТ имени М.М. Бровуна: народный артист ДНР, заслуженный артист Украины Владимир Швец; заслуженная артистка Украины Алла Ульянова; заслуженная артистка ДНР Мария Марченко; артисты – Елена Перелыгина, Павел Бодров, Мария Молодова, Дмитрий Федоров, Евгений Попов. Все актеры - жители Донецкой народной республики.

Композитором музыки к спектаклю является заслуженный работник культуры ДНР Михаил Хохлов, также в спектакле используется композиция «Аллея ангелов» - русского исполнителя и композитора Олега Шаумарова.

Спектакль пройдет в Псковском областном театре кукол 27 и 28 февраля. Время показа 19:00. Приобрести билеты можно в кассе театра кукол и по ссылке.

Возрастное ограничение 16+