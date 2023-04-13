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«Беседка»: Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 19 апреля. Он был посвящен спектаклю «Лягушки», премьера которого сегодня, 19 апреля, состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Роман современного китайского писателя Мо Яня на псковской сцене воплотил режиссер Никита Кобелев. В рамках программы «Беседка» ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о китайской драме на псковской сцене, об общности китайской и российской культуры, о вечных темах «Лягушек», о сказочном мире китайского писателя Мо Яня и о театральных трендах.

Также Никита Кобелев рассказал, почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца.