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Псковская филармония открывает 81-й сезон итальянской музыкой

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области совместно с солистами Мариинского театра готовятся к открытию юбилейного 81-го филармонического в рамках цикла мероприятий «От романса до оперы», который будет посвящен итальянской музыке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в большом концертом зале Псковской областной филармонии.

Центральной фигурой станет Джакомо Пуччини — преемник великого Верди в роли главного создателя итальянских опер, чья жизнь была полна страстей, громких триумфов и не менее громких неудач. Его «Мадам Баттерфляй», «Тоска» и «Турандот» прославили автора при жизни и навсегда обессмертили его имя, рассказали в филармонии.

«Я пишу ту музыку, которая выливается из моей души», — говорил Джакомо Пуччини. Покинув этот мир ровно сто лет назад, он оставил миру великие мелодии, в которых любовь, вера, лукавство, отчаяние и принятие неизбежного. Он стал последним классиком итальянской оперы, чьи произведения продолжают восхищать поклонников оперы по всему миру, отметили организаторы.

Художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Репников. Ведущая — Мария Громова.

Концерт состоится в большом концертном зале филармонии 1 октября в 19:00.