Сцена / Спектакли

Последний показ спектакля «Ионыч» состоялся в псковском театре

Последний показ спектакля «Ионыч» по мотивам рассказа писателя Антона Чехова состоялся в Псковском театре драмы имени Пушкина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Впервые рассказ Антона Чехова в режиссуре Василия Сенина был представлен публике в 2015 году.

Данный спектакль дольше других идет в репертуаре театра, его показывали на гастролях в Тюмени и Минусинске.

Смотрите также Сотый показ спектакля «Ионыч» пройдет в Псковском театре драмы 7 июня

Чехов написал рассказ «Ионыч» в 1898 году, когда вернулся в Мелихово после лечения во Франции. В своей записной книжке автор сделал набросок: «Он – чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит (“здравствуйте, пожалуйста”); она пишет либеральные повести, имитирует: “Я в вас влюблена… Ах, увидит муж!” – это говорит она всем на свете при муже. Мальчик в передней: “Умри, несчастная!”. В первый раз, в самом деле, всё в этом скучном сером городе показалось забавно и талантливо».