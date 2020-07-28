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Реплика Донецкого: Вляпаться в «эксперта»

28.07.2020 17:01|ПсковКомментариев: 1

Иногда в сети приходится вступать (я бы употребил более точный глагол - вляпываться) в дискуссии с так называемыми «экспертами», известными также под кличкой «фейсбучные хомячки». Они всё грызут и грызут, только не гранит науки, а мозги своих читателей. Выедают коллективный мозг Псковщины маленькими порциями своих коротких ядовитых постов, а то, бывает, и выносят его вон, словно это мозг несчастного мужа у пьяной жены-истерички. Вынос мозга случается регулярно, по поводу и без, главное - побольше пены у виртуального рта, а обойтись можно и без особых доказательств. Взвинченность тона, зашкаливающее ЧСВ (чувство собственного величия) и святая убежденность, что именно ты, себялюбивый, и есть «истина в последней инстанции, - спишут всё.

Отличительная черта типичного «фейсбучного хомячка» - поразительная нажористость и всеядность. «Хомячок» жрет все темы подряд, если они не наносят ему имиджевый ущерб (об этом чуть ниже), и он «эксперт» (разумеется, в кавычках) буквально во всех сферах жизни: в политике, в экономике, в ЖКХ, в образовании и здравоохранении, в культуре и искусстве. «Грызун мозга» всячески старается создать впечатление, что он не вылезает из-под стола губернатора Ведерникова, где подслушивает и записывает на бобинный магнитофон все тайные переговоры чиновников; знает истинное, отличающееся от официальных цифр, число заболевших коронавирусом; лучше всех разбирается в проблемах сохранения объектов культурного наследия и городской среды, и так далее.

С некоторых пор эти зародившиеся в Фейсбуке персонажи переместились в растущие как грибы после дождя телеграм-каналы и другие соцсети и СМИ.

Спорить с «фейсбучным хомячком» невозможно, ибо тут же будешь «умыт» потоками густой липкой грязи.

«Хомячок» хамит, обзывается, передергивает, откровенно врет, наводит на оппонента напраслину, несет околесицу и полный бред. Но все это ему прощается другими «фейсбучными хомячками», поскольку он «свой», член стаи, точнее, секты, а секта никогда не ошибается.

В чем суть сектантства? В мышлении сугубо большевистскими категориями: «кто не с нами, тот против нас» и «если враг не сдается, его уничтожают». Ты уже по определению не прав, просто потому, что рискнул вступить с ними в полемику. Ты можешь приводить доводы, суждения, доказательства, но если они не укладываются в плоскую секстантскую схему, то можешь зря не стараться: ты все равно проиграл.

ЧСВ этих товарищей настолько зашкаливает, ощущение абсолютной исключительности на фоне всех остальных столь непоколебимо, что позволяет воспроизводить любую ахинею.

Главный жупел, против которого перманентно борется «фейсбучный хомяк», - это власть во всех ее формах, власть сверху донизу, по вертикали и горизонтали, от Кремля до самых до окраин. Во власти и ее людях концентрируется для фейсбучного «эксперта» все «мировое Зло», которое нужно непрерывно разоблачать и выводить на «чистую воду».

Тот факт, что по властным коридорам ходят вовсе не демоны, а такие же люди, как и все, во внимание «грызунами» не принимается. Хотя как раз многие фейсбучные «эксперты» в свое время успели во властных кабинетах поработать, кто - при одном губернаторе, кто - при другом, а кто-то - и при целых трех, да вот как-то не сложилась карьера, выгнали из властных прихлебателей за элементарную некомпетентность вкупе с профнепригодностью, откуда возникла лютая злоба к более удачливым коллегам.

На самом деле все «эксперты» просто мечтают снова в эту самую власть попасть; при малейшем шансе на ангажемент они готовы выскочить из штанов и юбок, а любая мимолетная победа на выборах «своих» воспринимается ими как форменный триумф, о котором нужно кричать на каждом перекрестке. Когда же эти «свои», например, еще недавно бывшие примерами для оппозиции главы районов, вдруг выкидывают фортель и перемещаются в сторонники партии власти, то наш «эксперт» тут же засунет свой язык в собственную теплую задницу, и будет молчать, как рыба об лед, потому что всякий косяк наносит удар по имиджу, а для фейсбучного «эксперта» именно имидж - всё, тогда как жажда, какая-то насущная потребность, - ничто. Наш «эксперт» всегда в белом и никогда не какает. Это обязан зарубить себе на носу любой его вероятный оппонент. У нас косячит только власть, борцуны с властью не ошибаются. А если ты намекнешь на ошибку, то милый «хомячок» мгновенно превратится в свирепую «крысу» с острыми, ранящими насмерть резцами. 

Таков вкратце общий портрет «эксперта», если отвлечься от конкретных лиц и фамилий, но каждый наверняка узнал в нем кого-то из своих близких или далеких знакомых. Теперь спросим всерьез. А есть ли от «фейсбучных крыс-хомяков» какая-то польза или, быть может, вред?

Скажем прямо: пользы от постоянного сотрясения воздуха онлайн никакой. Разве что есть подчас над чем посмеяться, над какой-то очередной публичной глупостью, или сделать выводы из наблюдений над подлостью, из наблюдений за тем, как фейсбучные «грызуны», словно по команде, всей сворой, всей стаей атакуют очередную жертву, опрометчиво рискнувшую вступить с ними в полемику.

А вот вреда это социокультурное явление обществу наносит немало. В реальности происходит ползучая подмена понятий. В роли «общественников» выступают те, кто никакими «общественниками» на самом деле не являются, а просто так самоназвались. Настоящие общественники - это лидеры общественных движений, а вовсе не тролли, создавшие в интернете пару пабликов и срущие из них на всех окружающих.

«Эксперты» навязывают двойные стандарты. Себя они оценивают по одним критериям, оппонентов - по другим. Выступая в роли тех, кем не являются, то есть под личинами «псевдоэкспертов», они постоянно создают разнообразные фальшаки и эрзацы. Постоянно генерируя «фейк ньюз», без устали нагнетая говно на вентиляторы и устраивая бесконечные медиа-срачи, они напрочь дискредитируют саму идею общественного мнения в нашей стране. Может быть, поэтому его, полноценного общественного мнения, у нас до сих пор и нет.

Можно сказать, что именно постоянные «фейк ньюз» - это их настоящая профессия. Здесь примеры, если захотеть, можно множить и множить, но я приведу лишь два самых очевидных.

Первый касается градостроительства. Будь их воля, Псков до сих пор бы лежал в сплошных развалинах, без обустроенных комфортных набережных и туристического кластера. Они с редким упорством борются со всем новым, будь то скульптура Скобаря или мультимедийный парк «Россия - Моя История». Если бы власть слушалась наших «псевдоэкспертов», в Пскове не случилось бы ни Финского парка, ни Изборского юбилея, ни обновленного драмтеатра имени Пушкина. Словом, не сбылось бы ни шиша! И я, увы, нисколько не преувеличиваю.

Второй пример касается непосредственно людей, наших земляков, которые по какой-либо причине не вписались в представления «хомяков» о прекрасном. Эти люди, повторюсь, постоянно подвергаются обструкции, осмеянию и диффамации. Чему лично я до сих пор удивляюсь, так это редкому долготерпению псковичей и их удивительному спокойствию. В любом другом городе России крикливым критикам с инфразвуком вместо голоса дано набили бы, извините, хари, но мордочки наших «фейсбучных хомячков» целы и даже сияют.

Однако, во-вторых, - и это, по моему, главное их вредительство! - фейсбучные эксперты дискредитируют саму либеральную идею, из-за них наш народ стал называть либералов «либерастами», а демократию «дерьмократией», и постоянно боится вляпаться в какую-нибудь авантюру или цирк-шапито. Но так уж выходит, что наши «эксперты» способны «изговнять» любое хорошее начинание.

Во что, к примеру, выродилась спустя всего полтора года борьба с химическим производством в регионе? Начиналось все массовыми митингами и народным энтузиазмом, а закончилось пшиком и позором. Потому что люди увидели вместо реальной борьбы за их интересы самолюбование неких раздутых до космических масштабов «эго». А кому это на фиг нужно? Получается, только самим «хомячкам», да и то в последнее время не очень. Сами же сдулись и бездарно слили протест. А народ в итоге от проблемы отвернулся. Теперь, быть может, и навсегда.

Все это горькие, неприятные истины, которые видит любой нормальный, вменяемый человек, но признает ли наш (опять же, не будем называть фамилии) гипотетический «эксперт»? По-моему, вопрос и на этот раз, увы, риторический. Как шутили интеллигенты из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина»: «Дар напрасный, дар случайный, «лжизнь», зачем ты мне дана?»...

Александр Донецкий   

Источник: Псковская Лента Новостей
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