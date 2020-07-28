Реплика Донецкого: Вляпаться в «эксперта»

Иногда в сети приходится вступать (я бы употребил более точный глагол - вляпываться) в дискуссии с так называемыми «экспертами», известными также под кличкой «фейсбучные хомячки». Они всё грызут и грызут, только не гранит науки, а мозги своих читателей. Выедают коллективный мозг Псковщины маленькими порциями своих коротких ядовитых постов, а то, бывает, и выносят его вон, словно это мозг несчастного мужа у пьяной жены-истерички. Вынос мозга случается регулярно, по поводу и без, главное - побольше пены у виртуального рта, а обойтись можно и без особых доказательств. Взвинченность тона, зашкаливающее ЧСВ (чувство собственного величия) и святая убежденность, что именно ты, себялюбивый, и есть «истина в последней инстанции, - спишут всё.
Отличительная черта типичного «фейсбучного хомячка» - поразительная нажористость и всеядность. «Хомячок» жрет все темы подряд, если они не наносят ему имиджевый ущерб (об этом чуть ниже), и он «эксперт» (разумеется, в кавычках) буквально во всех сферах жизни: в политике, в экономике, в ЖКХ, в образовании и здравоохранении, в культуре и искусстве. «Грызун мозга» всячески старается создать впечатление, что он не вылезает из-под стола губернатора Ведерникова, где подслушивает и записывает на бобинный магнитофон все тайные переговоры чиновников; знает истинное, отличающееся от официальных цифр, число заболевших коронавирусом; лучше всех разбирается в проблемах сохранения объектов культурного наследия и городской среды, и так далее.
С некоторых пор эти зародившиеся в Фейсбуке персонажи переместились в растущие как грибы после дождя телеграм-каналы и другие соцсети и СМИ.
«Хомячок» хамит, обзывается, передергивает, откровенно врет, наводит на оппонента напраслину, несет околесицу и полный бред. Но все это ему прощается другими «фейсбучными хомячками», поскольку он «свой», член стаи, точнее, секты, а секта никогда не ошибается.
В чем суть сектантства? В мышлении сугубо большевистскими категориями: «кто не с нами, тот против нас» и «если враг не сдается, его уничтожают». Ты уже по определению не прав, просто потому, что рискнул вступить с ними в полемику. Ты можешь приводить доводы, суждения, доказательства, но если они не укладываются в плоскую секстантскую схему, то можешь зря не стараться: ты все равно проиграл.
ЧСВ этих товарищей настолько зашкаливает, ощущение абсолютной исключительности на фоне всех остальных столь непоколебимо, что позволяет воспроизводить любую ахинею.
Тот факт, что по властным коридорам ходят вовсе не демоны, а такие же люди, как и все, во внимание «грызунами» не принимается. Хотя как раз многие фейсбучные «эксперты» в свое время успели во властных кабинетах поработать, кто - при одном губернаторе, кто - при другом, а кто-то - и при целых трех, да вот как-то не сложилась карьера, выгнали из властных прихлебателей за элементарную некомпетентность вкупе с профнепригодностью, откуда возникла лютая злоба к более удачливым коллегам.
На самом деле все «эксперты» просто мечтают снова в эту самую власть попасть; при малейшем шансе на ангажемент они готовы выскочить из штанов и юбок, а любая мимолетная победа на выборах «своих» воспринимается ими как форменный триумф, о котором нужно кричать на каждом перекрестке. Когда же эти «свои», например, еще недавно бывшие примерами для оппозиции главы районов, вдруг выкидывают фортель и перемещаются в сторонники партии власти, то наш «эксперт» тут же засунет свой язык в собственную теплую задницу, и будет молчать, как рыба об лед, потому что всякий косяк наносит удар по имиджу, а для фейсбучного «эксперта» именно имидж - всё, тогда как жажда, какая-то насущная потребность, - ничто. Наш «эксперт» всегда в белом и никогда не какает. Это обязан зарубить себе на носу любой его вероятный оппонент. У нас косячит только власть, борцуны с властью не ошибаются. А если ты намекнешь на ошибку, то милый «хомячок» мгновенно превратится в свирепую «крысу» с острыми, ранящими насмерть резцами.
Таков вкратце общий портрет «эксперта», если отвлечься от конкретных лиц и фамилий, но каждый наверняка узнал в нем кого-то из своих близких или далеких знакомых. Теперь спросим всерьез. А есть ли от «фейсбучных крыс-хомяков» какая-то польза или, быть может, вред?
Скажем прямо: пользы от постоянного сотрясения воздуха онлайн никакой. Разве что есть подчас над чем посмеяться, над какой-то очередной публичной глупостью, или сделать выводы из наблюдений над подлостью, из наблюдений за тем, как фейсбучные «грызуны», словно по команде, всей сворой, всей стаей атакуют очередную жертву, опрометчиво рискнувшую вступить с ними в полемику.
А вот вреда это социокультурное явление обществу наносит немало. В реальности происходит ползучая подмена понятий. В роли «общественников» выступают те, кто никакими «общественниками» на самом деле не являются, а просто так самоназвались. Настоящие общественники - это лидеры общественных движений, а вовсе не тролли, создавшие в интернете пару пабликов и срущие из них на всех окружающих.
«Эксперты» навязывают двойные стандарты. Себя они оценивают по одним критериям, оппонентов - по другим. Выступая в роли тех, кем не являются, то есть под личинами «псевдоэкспертов», они постоянно создают разнообразные фальшаки и эрзацы. Постоянно генерируя «фейк ньюз», без устали нагнетая говно на вентиляторы и устраивая бесконечные медиа-срачи, они напрочь дискредитируют саму идею общественного мнения в нашей стране. Может быть, поэтому его, полноценного общественного мнения, у нас до сих пор и нет.
Можно сказать, что именно постоянные «фейк ньюз» - это их настоящая профессия. Здесь примеры, если захотеть, можно множить и множить, но я приведу лишь два самых очевидных.
Первый касается градостроительства. Будь их воля, Псков до сих пор бы лежал в сплошных развалинах, без обустроенных комфортных набережных и туристического кластера. Они с редким упорством борются со всем новым, будь то скульптура Скобаря или мультимедийный парк «Россия - Моя История». Если бы власть слушалась наших «псевдоэкспертов», в Пскове не случилось бы ни Финского парка, ни Изборского юбилея, ни обновленного драмтеатра имени Пушкина. Словом, не сбылось бы ни шиша! И я, увы, нисколько не преувеличиваю.
Второй пример касается непосредственно людей, наших земляков, которые по какой-либо причине не вписались в представления «хомяков» о прекрасном. Эти люди, повторюсь, постоянно подвергаются обструкции, осмеянию и диффамации. Чему лично я до сих пор удивляюсь, так это редкому долготерпению псковичей и их удивительному спокойствию. В любом другом городе России крикливым критикам с инфразвуком вместо голоса дано набили бы, извините, хари, но мордочки наших «фейсбучных хомячков» целы и даже сияют.
Во что, к примеру, выродилась спустя всего полтора года борьба с химическим производством в регионе? Начиналось все массовыми митингами и народным энтузиазмом, а закончилось пшиком и позором. Потому что люди увидели вместо реальной борьбы за их интересы самолюбование неких раздутых до космических масштабов «эго». А кому это на фиг нужно? Получается, только самим «хомячкам», да и то в последнее время не очень. Сами же сдулись и бездарно слили протест. А народ в итоге от проблемы отвернулся. Теперь, быть может, и навсегда.
Все это горькие, неприятные истины, которые видит любой нормальный, вменяемый человек, но признает ли наш (опять же, не будем называть фамилии) гипотетический «эксперт»? По-моему, вопрос и на этот раз, увы, риторический. Как шутили интеллигенты из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина»: «Дар напрасный, дар случайный, «лжизнь», зачем ты мне дана?»...
Александр Донецкий