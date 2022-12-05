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Учить, воспитывать или играть?

В обществе есть разногласия по поводу того, что должна делать школа. Современные родители работают большую часть времени, чтобы у детей было все необходимое. Заниматься воспитательным процессом им некогда. Учителя в урочное и внеурочное время стараются запихнуть знания по своему предмету в головы непокорных учеников. Таких голов около 30 в каждом классе.

Много внимания каждому ребенку педагог физически не в состоянии уделить. И с их стороны как будто бы не до воспитания! Я считаю, что взрослые все слишком усложняют. Для организации воспитательного процесса не нужно много времени. Необходимо желание вырастить достойного человека и банальная любовь к ближнему. Ни то, ни другое не монетизируется. В этом, пожалуй, и загвоздка. Есть еще одна проблема современного образовательного процесса - безумные идеи его организаторов. Несколько раз в этом году на Псковской земле министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2024-ом в каждой школе страны будет создан театр.

Министр подчеркнул, что за последние годы школьное театральное движение в России стремительно растет. Сейчас оно насчитывает более 24 тысяч театров по всей стране. Я, конечно, все понимаю, но кое-что отказываюсь. У нас вообще никаких больше проблем в системе образования нет? Пятиклассники нынче иногда по восемь уроков сидят, а нам нужен еще театр? Обязательных факультативов столько, что ребенок с начальной школы будто работает на полставки.

Про зарплаты учителей, особенно в Псковской области, их нагрузку, кадровый голод в системе даже говорить не хочу. Меня очень напрягают, как родителя, риторика заявлений типа «в каждой школе будет». Поднятие флага, исполнение гимна, разговоры о важном, действительно, теперь везде есть, сообразно времени и геополитической ситуации. Ок. Страна воспитывает новых героев. Но зачем же кружки возводить в ранг обязательных объединений?

Каждая школа теперь обязана будет учить детей играть на сцене, выпускать спектакли и принимать участие в конкурсах. Если образовательное учреждение большое, то там и без указаний господина Кравцова давным-давно существует свой театр. Но как выкручиваться тем, у кого в штате не хватает учителей по основным предметам, а в классах не везде сделан ремонт? Еще вопрос, из какого фонда будут платить специалисту, который возьмется вести театральное направление? А ежели это будет доброволец из числа рядовых педагогов (чтобы зарплата была хоть немного побольше), это уже не кружок получается, не самодеятельность, а сомнительное сборище. Пусть лучше школьник в телефоне тупит, чем на подобные занятия ходит. Уроки на YouTube полезнее будут.

Дополнительное образование, развивающие студии и курсы сейчас на каждом шагу. На любой вкус и кошелек, есть и бесплатные. Школа при любых указках сверху больше не может составлять достойную конкуренцию профильным секциям. Кружки в общеобразовательных учреждениях, на мой взгляд, давно умерли. Туда им и дорога. Жаль, что бестолковые идеи исчезать не спешат.

Дина Дабришюте