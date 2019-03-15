Аденома Росстата

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.
Ключевое слово здесь - белочёрный. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное – это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии - благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: ещё и верить, что черное - это белое, больше того, знать, что черное - это белое
Дж. Оруэлл «1984»
Пока пакет законов сенатора Клишаса о запрете фейковых новостей и о неуважении к власти медленно, но верно проходит стадии принятия, можно позволить себе еще какое-то время троллинг власти. Трудно сказать, появится ли такая возможность в будущем. Поэтому не станем терять драгоценных минут.
Все последние месяцы меня не покидает стойкое ощущение, что федеральное правительство у нас захвачено пациентами из «Кащенко». Причем из разряда буйных. Иначе объяснить большинство государственных инициатив не представляется возможным.
А те и трудятся, не чуя подвоха.
13 марта выяснилось, что чиновники наконец-то смогли решить задачу, над решением которой безуспешно бились долгие годы. А именно - правительство отыскало способ увеличить доходы россиян. Причем не отдельных категорий трудящихся, а сразу всех.
Способ увеличения доходов, который отыскали чиновники, надо сказать, нетривиальный. Оказалось, что Росстат принял решение изменить методику расчета реальных доходов населения. Понимаете, в чем суть? Если кто-то обратил внимание, что доходы дорогих россиян не растут в последние годы, то виной всему не корчащаяся в агонии экономика страны, а неверная методика подсчета этих доходов. Вы, вероятно, думаете, что подобное в реальном мире невозможно. Ну, ок, в Северной Корее и Венесуэле возможно. Увы, друзья, теперь это наша объективная реальность, а об изменении методики подсчета официально объявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Максим Орешкин
Все дело в том, что правительственные чиновники совершенно запутались. Статочетность показывает одно, а реальный сектор экономики - совсем другое. Это давно было известно любому среднестатистическому россиянину с IQ не ниже 80 пунктов. Теперь информация начала доходить и до членов правительства. Министр Орешкин прямо так и заявил: «Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов».
Суть проблемы в следующем. По данным Росстата, последние четыре года доходы россиян снижались и до сих не поднялись выше уровня докризисного 2013 года. При этом динамика доходов не соответствует реальным зарплатам и растущему, по данным опять же Росстата, с мая 2017 года обороту розничной торговли. Переводя с чиновничьего на русский, это означает, что россияне тратят несколько больше, чем официально зарабатывают.
Подобный социально-экономический беспредел чиновники не смогли оставить без внимания. Крайним назначили Росстат. Первым еще в конце прошлого года в атаку ринулся лично министр финансов Антон Силуанов.
Нынешнюю методику подсчета реальных доходов населения он назвал «ужасной». Далее цитата:
Чувствуете тонкий намек? Чиновники неожиданно для себя обнаружили, что этот глубинный народ снова нашел способ утаить от государства свои доходы. Бдительные финансисты сигнализируют: есть деньги у народа, пусть не ноет и сказки не рассказывает про то, как еле концы с концами сводят. А значит уместно подумать, какие еще поборы ввести, раз уж после уплаты всех платежей эти русские имеют возможность пойти в магазин. Надо только правильно посчитать.
После чего в Росстате сменилось руководство. Вместо 60-летнего Александра Суринова назначили 38-летнего чиновника из Минэкономразвития Павла Малкова. Отцы-командиры поставили ему задачу - добиться прорыва в статотчетности.
Павел Малков (фото: vesti.ru)
Тут надо сказать, что нас и прежняя команда ведомства прилично удивляла и регулярно ставила в тупик. Я напомню лишь некоторые перлы, прямо или косвенно имеющие отношение к Псковской области.
В течение 2018 года в ведомстве каждый месяц говорили о «росте реальных доходов» граждан. Например, рост средней зарплаты в октябре 2018-го (42 000 рублей) составил 8,1% в номинальном и 4,4% в реальном выражении к октябрю 2017 года. За год зарплаты выросли на 10,4% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,6% в реальном.
Руководствуясь данными Росстата, 24 октября в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал беспрецедентным рост заработной платы в России. По его словам, рост доходов произошел как в реальном, так в номинальном выражении.
В целом, если опираться на данные Росстата, в стране отмечается невиданный с 2012 года рост заработной платы населения.
Дабы не быть голословным, давайте, как говорится, погуглим официальные данные Росстата об уровне заработной платы по отраслям в Пскове. Не знаю, как и что они там считают, но это надо видеть. Для примера - средняя заработная плата научных сотрудников в Псковской области превышает 50 000 рублей. Господа, покажите мне таких обеспеченных сотрудников, когда прекрасно известно, что преподаватель нашего опорного вуза при полной ставке с грехом пополам зарабатывает в районе 20 тысяч. А средняя зарплата псковских врачей, оказывается, равняется 50 000 рублей.
Статистика, как известно, всегда была квинтэссенцией лжи, подтасовок и циничных манипуляций цифрами. В нашей стране данные Росстата годятся, разве что, для самоудовлетворения ответственных чиновников. Ведь и без Росстата понятно, что среднестатистический врач, ученый или преподаватель вуза в Пскове не может легально зарабатывать 50 000 рублей. Но оказалось, что и эти цифры выглядят недостаточно красиво для верхних чиновников…
Новое руководство Росстата пожелания министров Силуанова и Орешкина приняло близко к сердцу. Для начала было решено пересчитать доходы граждан за 2017 год. И выяснилось, что падение доходов составило не 1,7%, а всего лишь 1,2%. Как мы весь прошлый год прожили без этого знания - уму непостижимо…
Идея смены методики подсчета доходов россиян, на первый взгляд, напоминает анекдот про Брежнева эпохи позднего маразма. Но в реальности идея вполне логичная. Смотрите сами.
В Минфине и Минэкономразвития, конечно же, не дураки работают. Там отчетливо понимают, что страна давно впала в системный кризис, который пришел всерьез и надолго. Мы ощущаем этот кризис на своей шкуре совершенно неиллюзорно последние 4-5 лет. Но цифры говорят о том, что российская экономика бестолково топчется на месте последние лет 10.
Если отбросить «дуристику» Росстата и обратиться к объективным данным Всемирного банка, картина получается следующая. За 10 лет, с 2009 по 2018 год ВВП на душу населения (в пересчете на покупательную способность) в России вырос на 1,8%. Это, простите, вообще ни о чем. Для сравнения: в Китае за тот же период рост ВВП на душу населения составил 96%, в Индии – 78%. У вполне обычного Вьетнама – 65%. И так далее.
В среднем мировая экономика за десятилетие выросла на 36%. В этот исторический период Россия присоединилась к Венесуэле, Ливии и Нигерии и усердно тянула мировую экономику на дно.
Так что действия чиновников совершенно логичны и имеют под собой научную основу. Если не хватает мозгов понять, как выводить экономику из тупика, надо хотя бы циферки подмалевать.
А чего вы, собственно говоря, ждали? В стране, где все давно поставлено с ног на голову, подобные действия власти абсолютно логичны. Может ли Росстат вообще нормально считать, если ведомство находится в непосредственном подчинении Минэкономразвития, которое, в свою очередь, отвечает за выполнение «майских указов». У вас еще есть иллюзии на предмет их исполнения? Расслабьтесь – Минэкономразвития просто даст указание подведомственному Росстату, который по-пионерски бодро отрапортует, что зарплата врачей и учителей растет небывалыми темпами, а народ богатеет день ото дня, и вообще страна увереннее чем прежде встает с колен…
Вот такая история. Немного смешная, но вообще-то грустная. Дело в том, что подобный сценарий деятельности государственной службы статистики однажды уже был реализован.
Конечно, это всего лишь цитата из романа Дж. Оруэлла «1984». Вот только наша жизнь с каждым днем все больше напоминает антиутопию.
На этом сегодня прощаюсь. Надеюсь, до следующего четверга…
Константин Калиниченко