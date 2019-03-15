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Аденома Росстата

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Ключевое слово здесь - белочёрный. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное – это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии - благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: ещё и верить, что черное - это белое, больше того, знать, что черное - это белое

Дж. Оруэлл «1984»

Пока пакет законов сенатора Клишаса о запрете фейковых новостей и о неуважении к власти медленно, но верно проходит стадии принятия, можно позволить себе еще какое-то время троллинг власти. Трудно сказать, появится ли такая возможность в будущем. Поэтому не станем терять драгоценных минут.

Все последние месяцы меня не покидает стойкое ощущение, что федеральное правительство у нас захвачено пациентами из «Кащенко». Причем из разряда буйных. Иначе объяснить большинство государственных инициатив не представляется возможным.

Впрочем, возможно еще вот какое объяснение: ответственным чиновникам в качестве методических рекомендаций по управлению страной какой-то умник раздал книгу Джорджа Оруэлла «1984».

А те и трудятся, не чуя подвоха.

13 марта выяснилось, что чиновники наконец-то смогли решить задачу, над решением которой безуспешно бились долгие годы. А именно - правительство отыскало способ увеличить доходы россиян. Причем не отдельных категорий трудящихся, а сразу всех.

Способ увеличения доходов, который отыскали чиновники, надо сказать, нетривиальный. Оказалось, что Росстат принял решение изменить методику расчета реальных доходов населения. Понимаете, в чем суть? Если кто-то обратил внимание, что доходы дорогих россиян не растут в последние годы, то виной всему не корчащаяся в агонии экономика страны, а неверная методика подсчета этих доходов. Вы, вероятно, думаете, что подобное в реальном мире невозможно. Ну, ок, в Северной Корее и Венесуэле возможно. Увы, друзья, теперь это наша объективная реальность, а об изменении методики подсчета официально объявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Максим Орешкин

Все дело в том, что правительственные чиновники совершенно запутались. Статочетность показывает одно, а реальный сектор экономики - совсем другое. Это давно было известно любому среднестатистическому россиянину с IQ не ниже 80 пунктов. Теперь информация начала доходить и до членов правительства. Министр Орешкин прямо так и заявил: «Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов».

Суть проблемы в следующем. По данным Росстата, последние четыре года доходы россиян снижались и до сих не поднялись выше уровня докризисного 2013 года. При этом динамика доходов не соответствует реальным зарплатам и растущему, по данным опять же Росстата, с мая 2017 года обороту розничной торговли. Переводя с чиновничьего на русский, это означает, что россияне тратят несколько больше, чем официально зарабатывают.

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Подобный социально-экономический беспредел чиновники не смогли оставить без внимания. Крайним назначили Росстат. Первым еще в конце прошлого года в атаку ринулся лично министр финансов Антон Силуанов.

Нынешнюю методику подсчета реальных доходов населения он назвал «ужасной». Далее цитата:

«Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно», - сказал он, комментируя нарекания к работе Росстата.

Чувствуете тонкий намек? Чиновники неожиданно для себя обнаружили, что этот глубинный народ снова нашел способ утаить от государства свои доходы. Бдительные финансисты сигнализируют: есть деньги у народа, пусть не ноет и сказки не рассказывает про то, как еле концы с концами сводят. А значит уместно подумать, какие еще поборы ввести, раз уж после уплаты всех платежей эти русские имеют возможность пойти в магазин. Надо только правильно посчитать.

После чего в Росстате сменилось руководство. Вместо 60-летнего Александра Суринова назначили 38-летнего чиновника из Минэкономразвития Павла Малкова. Отцы-командиры поставили ему задачу - добиться прорыва в статотчетности.

Павел Малков (фото: vesti.ru)

Тут надо сказать, что нас и прежняя команда ведомства прилично удивляла и регулярно ставила в тупик. Я напомню лишь некоторые перлы, прямо или косвенно имеющие отношение к Псковской области.

В течение 2018 года в ведомстве каждый месяц говорили о «росте реальных доходов» граждан. Например, рост средней зарплаты в октябре 2018-го (42 000 рублей) составил 8,1% в номинальном и 4,4% в реальном выражении к октябрю 2017 года. За год зарплаты выросли на 10,4% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,6% в реальном.

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Руководствуясь данными Росстата, 24 октября в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал беспрецедентным рост заработной платы в России. По его словам, рост доходов произошел как в реальном, так в номинальном выражении.

В целом, если опираться на данные Росстата, в стране отмечается невиданный с 2012 года рост заработной платы населения.

Дабы не быть голословным, давайте, как говорится, погуглим официальные данные Росстата об уровне заработной платы по отраслям в Пскове. Не знаю, как и что они там считают, но это надо видеть. Для примера - средняя заработная плата научных сотрудников в Псковской области превышает 50 000 рублей. Господа, покажите мне таких обеспеченных сотрудников, когда прекрасно известно, что преподаватель нашего опорного вуза при полной ставке с грехом пополам зарабатывает в районе 20 тысяч. А средняя зарплата псковских врачей, оказывается, равняется 50 000 рублей.

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Статистика, как известно, всегда была квинтэссенцией лжи, подтасовок и циничных манипуляций цифрами. В нашей стране данные Росстата годятся, разве что, для самоудовлетворения ответственных чиновников. Ведь и без Росстата понятно, что среднестатистический врач, ученый или преподаватель вуза в Пскове не может легально зарабатывать 50 000 рублей. Но оказалось, что и эти цифры выглядят недостаточно красиво для верхних чиновников…

Новое руководство Росстата пожелания министров Силуанова и Орешкина приняло близко к сердцу. Для начала было решено пересчитать доходы граждан за 2017 год. И выяснилось, что падение доходов составило не 1,7%, а всего лишь 1,2%. Как мы весь прошлый год прожили без этого знания - уму непостижимо…

Идея смены методики подсчета доходов россиян, на первый взгляд, напоминает анекдот про Брежнева эпохи позднего маразма. Но в реальности идея вполне логичная. Смотрите сами.

В Минфине и Минэкономразвития, конечно же, не дураки работают. Там отчетливо понимают, что страна давно впала в системный кризис, который пришел всерьез и надолго. Мы ощущаем этот кризис на своей шкуре совершенно неиллюзорно последние 4-5 лет. Но цифры говорят о том, что российская экономика бестолково топчется на месте последние лет 10.

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Если отбросить «дуристику» Росстата и обратиться к объективным данным Всемирного банка, картина получается следующая. За 10 лет, с 2009 по 2018 год ВВП на душу населения (в пересчете на покупательную способность) в России вырос на 1,8%. Это, простите, вообще ни о чем. Для сравнения: в Китае за тот же период рост ВВП на душу населения составил 96%, в Индии – 78%. У вполне обычного Вьетнама – 65%. И так далее.

В среднем мировая экономика за десятилетие выросла на 36%. В этот исторический период Россия присоединилась к Венесуэле, Ливии и Нигерии и усердно тянула мировую экономику на дно.

Так что действия чиновников совершенно логичны и имеют под собой научную основу. Если не хватает мозгов понять, как выводить экономику из тупика, надо хотя бы циферки подмалевать.

А чего вы, собственно говоря, ждали? В стране, где все давно поставлено с ног на голову, подобные действия власти абсолютно логичны. Может ли Росстат вообще нормально считать, если ведомство находится в непосредственном подчинении Минэкономразвития, которое, в свою очередь, отвечает за выполнение «майских указов». У вас еще есть иллюзии на предмет их исполнения? Расслабьтесь – Минэкономразвития просто даст указание подведомственному Росстату, который по-пионерски бодро отрапортует, что зарплата врачей и учителей растет небывалыми темпами, а народ богатеет день ото дня, и вообще страна увереннее чем прежде встает с колен…

Вот такая история. Немного смешная, но вообще-то грустная. Дело в том, что подобный сценарий деятельности государственной службы статистики однажды уже был реализован.

«Благодаря внедрению более совершенной методики учета, было установлено, что годовой план по производству кирзовых сапог перевыполнен на 150%, а план по шнуркам и вовсе - на 208%. Небывалый экономический рост неизбежно повлек повышение уровня благосостояния жителей Океании, что позволило увеличить еженедельную норму выдачи шоколада до 20 граммов…».

Конечно, это всего лишь цитата из романа Дж. Оруэлла «1984». Вот только наша жизнь с каждым днем все больше напоминает антиутопию.

На этом сегодня прощаюсь. Надеюсь, до следующего четверга…

Константин Калиниченко