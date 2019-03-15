Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Блеф по-французски» в Доме офицеров
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Детская обувь для слякоти
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сами виноваты!
Чувство обманутого налогоплательщика
Псковичи о «Несвятых святых»
Трэш и трепет!
Скандалы, интриги, расследования
Константин Калиниченко Публикаций: 56
15.03.2019 15:061 Аденома Росстата 07.03.2019 15:4314 Круги на воде 01.03.2019 09:4246 Как выглядит «переход через ноль» в политике 21.02.2019 19:3862 Мусорная реформа: пока не очень… 07.02.2019 20:00131 Выбор молодежи – уезжать из России Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 12.03.2019 11:420 Более 20 краж на территории Псковской области совершили воры в масках 12.03.2019 14:000 Экстренно госпитализирован актер Валентин Гафт 13.03.2019 21:2414 Здание бывшего псковского роддома не будет использоваться под поликлинику - Марина Гаращенко 13.03.2019 11:172 В Псковском районе ищут двух подростков, не вернувшихся 12 марта из школы 12.03.2019 15:561 Кладбище в Крестах: как заблудиться в трех соснах
Блоги / Константин Калиниченко

Аденома Росстата

15.03.2019 15:06|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Ключевое слово здесь - белочёрный. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное – это белое, вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии - благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: ещё и верить, что черное - это белое, больше того, знать, что черное - это белое

Дж. Оруэлл «1984»

Пока пакет законов сенатора Клишаса о запрете фейковых новостей и о неуважении к власти медленно, но верно проходит стадии принятия, можно позволить себе еще какое-то время троллинг власти. Трудно сказать, появится ли такая возможность в будущем. Поэтому не станем терять драгоценных минут.

Все последние месяцы меня не покидает стойкое ощущение, что федеральное правительство у нас захвачено пациентами из «Кащенко». Причем из разряда буйных. Иначе объяснить большинство государственных инициатив не представляется возможным.

Впрочем, возможно еще вот какое объяснение: ответственным чиновникам в качестве методических рекомендаций по управлению страной какой-то умник раздал книгу Джорджа Оруэлла «1984».

А те и трудятся, не чуя подвоха.

13 марта выяснилось, что чиновники наконец-то смогли решить задачу, над решением которой безуспешно бились долгие годы. А именно - правительство отыскало способ увеличить доходы россиян. Причем не отдельных категорий трудящихся, а сразу всех.

Способ увеличения доходов, который отыскали чиновники, надо сказать, нетривиальный. Оказалось, что Росстат принял решение изменить методику расчета реальных доходов населения. Понимаете, в чем суть? Если кто-то обратил внимание, что доходы дорогих россиян не растут в последние годы, то виной всему не корчащаяся в агонии экономика страны, а неверная методика подсчета этих доходов. Вы, вероятно, думаете, что подобное в реальном мире невозможно. Ну, ок, в Северной Корее и Венесуэле возможно. Увы, друзья, теперь это наша объективная реальность, а об изменении методики подсчета официально объявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Максим Орешкин

Все дело в том, что правительственные чиновники совершенно запутались. Статочетность показывает одно, а реальный сектор экономики - совсем другое. Это давно было известно любому среднестатистическому россиянину с IQ не ниже 80 пунктов. Теперь информация начала доходить и до членов правительства. Министр Орешкин прямо так и заявил: «Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов».

Суть проблемы в следующем. По данным Росстата, последние четыре года доходы россиян снижались и до сих не поднялись выше уровня докризисного 2013 года. При этом динамика доходов не соответствует реальным зарплатам и растущему, по данным опять же Росстата, с мая 2017 года обороту розничной торговли. Переводя с чиновничьего на русский, это означает, что россияне тратят несколько больше, чем официально зарабатывают.

Подобный социально-экономический беспредел чиновники не смогли оставить без внимания. Крайним назначили Росстат. Первым еще в конце прошлого года в атаку ринулся лично министр финансов Антон Силуанов.

Нынешнюю методику подсчета реальных доходов населения он назвал «ужасной». Далее цитата:

«Взять, предположим, реальные доходы населения. Важнейший показатель, который входит в состав указа президента. Как он считается и как его считает Росстат, знает, наверное, только Росстат. Потому что качество счета этого показателя ужасно», - сказал он, комментируя нарекания к работе Росстата.

Чувствуете тонкий намек? Чиновники неожиданно для себя обнаружили, что этот глубинный народ снова нашел способ утаить от государства свои доходы. Бдительные финансисты сигнализируют: есть деньги у народа, пусть не ноет и сказки не рассказывает про то, как еле концы с концами сводят. А значит уместно подумать, какие еще поборы ввести, раз уж после уплаты всех платежей эти русские имеют возможность пойти в магазин. Надо только правильно посчитать.

После чего в Росстате сменилось руководство. Вместо 60-летнего Александра Суринова назначили 38-летнего чиновника из Минэкономразвития Павла Малкова. Отцы-командиры поставили ему задачу - добиться прорыва в статотчетности.

Павел Малков (фото: vesti.ru)

Тут надо сказать, что нас и прежняя команда ведомства прилично удивляла и регулярно ставила в тупик. Я напомню лишь некоторые перлы, прямо или косвенно имеющие отношение к Псковской области.

В течение 2018 года в ведомстве каждый месяц говорили о «росте реальных доходов» граждан. Например, рост средней зарплаты в октябре 2018-го (42 000 рублей) составил 8,1% в номинальном и 4,4% в реальном выражении к октябрю 2017 года. За год зарплаты выросли на 10,4% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,6% в реальном.

Руководствуясь данными Росстата, 24 октября в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации министр труда и социальной защиты Максим Топилин назвал беспрецедентным рост заработной платы в России. По его словам, рост доходов произошел как в реальном, так в номинальном выражении.

В целом, если опираться на данные Росстата, в стране отмечается невиданный с 2012 года рост заработной платы населения.

Дабы не быть голословным, давайте, как говорится, погуглим официальные данные Росстата об уровне заработной платы по отраслям в Пскове. Не знаю, как и что они там считают, но это надо видеть. Для примера - средняя заработная плата научных сотрудников в Псковской области превышает 50 000 рублей. Господа, покажите мне таких обеспеченных сотрудников, когда прекрасно известно, что преподаватель нашего опорного вуза при полной ставке с грехом пополам зарабатывает в районе 20 тысяч. А средняя зарплата псковских врачей, оказывается, равняется 50 000 рублей.

Статистика, как известно, всегда была квинтэссенцией лжи, подтасовок и циничных манипуляций цифрами. В нашей стране данные Росстата годятся, разве что, для самоудовлетворения ответственных чиновников. Ведь и без Росстата понятно, что среднестатистический врач, ученый или преподаватель вуза в Пскове не может легально зарабатывать 50 000 рублей. Но оказалось, что и эти цифры выглядят недостаточно красиво для верхних чиновников…

Новое руководство Росстата пожелания министров Силуанова и Орешкина приняло близко к сердцу. Для начала было решено пересчитать доходы граждан за 2017 год. И выяснилось, что падение доходов составило не 1,7%, а всего лишь 1,2%. Как мы весь прошлый год прожили без этого знания - уму непостижимо…

Идея смены методики подсчета доходов россиян, на первый взгляд, напоминает анекдот про Брежнева эпохи позднего маразма. Но в реальности идея вполне логичная. Смотрите сами.

В Минфине и Минэкономразвития, конечно же, не дураки работают. Там отчетливо понимают, что страна давно впала в системный кризис, который пришел всерьез и надолго. Мы ощущаем этот кризис на своей шкуре совершенно неиллюзорно последние 4-5 лет. Но цифры говорят о том, что российская экономика бестолково топчется на месте последние лет 10.

Если отбросить «дуристику» Росстата и обратиться к объективным данным Всемирного банка, картина получается следующая. За 10 лет, с 2009 по 2018 год ВВП на душу населения (в пересчете на покупательную способность) в России вырос на 1,8%. Это, простите, вообще ни о чем. Для сравнения: в Китае за тот же период рост ВВП на душу населения составил 96%, в Индии – 78%. У вполне обычного Вьетнама – 65%. И так далее.

В среднем мировая экономика за десятилетие выросла на 36%. В этот исторический период Россия присоединилась к Венесуэле, Ливии и Нигерии и усердно тянула мировую экономику на дно.

Так что действия чиновников совершенно логичны и имеют под собой научную основу. Если не хватает мозгов понять, как выводить экономику из тупика, надо хотя бы циферки подмалевать.

А чего вы, собственно говоря, ждали? В стране, где все давно поставлено с ног на голову, подобные действия власти абсолютно логичны. Может ли Росстат вообще нормально считать, если ведомство находится в непосредственном подчинении Минэкономразвития, которое, в свою очередь, отвечает за выполнение «майских указов». У вас еще есть иллюзии на предмет их исполнения? Расслабьтесь – Минэкономразвития просто даст указание подведомственному Росстату, который по-пионерски бодро отрапортует, что зарплата врачей и учителей растет небывалыми темпами, а народ богатеет день ото дня, и вообще страна увереннее чем прежде встает с колен…

Вот такая история. Немного смешная, но вообще-то грустная. Дело в том, что подобный сценарий деятельности государственной службы статистики однажды уже был реализован.

«Благодаря внедрению более совершенной методики учета, было установлено, что годовой план по производству кирзовых сапог перевыполнен на 150%, а план по шнуркам и вовсе - на 208%. Небывалый экономический рост неизбежно повлек повышение уровня благосостояния жителей Океании, что позволило увеличить еженедельную норму выдачи шоколада до 20 граммов…».

Конечно, это всего лишь цитата из романа Дж. Оруэлла «1984». Вот только наша жизнь с каждым днем все больше напоминает антиутопию.

На этом сегодня прощаюсь. Надеюсь, до следующего четверга…

Константин Калиниченко   

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Глава ФАС заявил, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Переплачивают ли жители Псковской области за ЖКУ?
В опросе приняло участие 714 человек
15.03.2019, 15:210 Избран новый председатель Молодежного совета профорганизаций города Великие Луки 15.03.2019, 15:210 Гражданин Латвии пытался провести в Россию немецкий штык-нож 1838 года 15.03.2019, 15:061 Аденома Росстата 15.03.2019, 14:530 Во ФСИН рассказали об участившихся нападениях на тюремный персонал
15.03.2019, 14:500 Пограничники пресекли незаконный ввоз почти 50 тонн лома черного металла 15.03.2019, 14:500 Юлия Зайцева стала победителем конкурса «Учитель года» в Великих Луках 15.03.2019, 14:340 Выставка «Мои фантазии» открылась в Бежаницком историко-культурном центре Философовых 15.03.2019, 14:280 Две автомашины столкнулись в результате выполнения запрещенного маневра на Октябрьском проспекте. ФОТО
15.03.2019, 14:270 Отечественные фильмы собирают в районных кинотеатрах полные залы - представитель областной Театрально-концертной дирекции 15.03.2019, 14:210 Володин заявил, что Украина должна возместить потери за время нахождения Крыма в ее составе 15.03.2019, 14:190 Гедиминас Таранда проведет балетный мастер-класс для псковичей 15.03.2019, 14:150 Для жителей города Пскова и Псковского района работают телефоны «горячей линии» ПФР
15.03.2019, 14:130 Александр Козловский поздравил работников ЖКХ с праздником 15.03.2019, 14:100 В Гдове люди ночевали на улице, потому что автостанция не запросила транспорт - власти ответили не дождавшимся автобуса из Петербурга 15.03.2019, 14:000 Рекордное количество билетов продано на балет «Лебединое озеро» в Пскове 15.03.2019, 13:381 В «Единой России» предлагают снизить первоначальный взнос на жилье по «детской» ипотеке
15.03.2019, 13:340 6 апреля в Пскове состоится премьера фантастической мелодрамы R.E.P.L.I.C.A 15.03.2019, 13:240 Дорогая дворовая Жучка: операция «стерилизация» 15.03.2019, 13:150 Пушкинский заповедник готовит Дни русской культуры в Германии 15.03.2019, 13:100 Псковский курсант побывал на праздничном мероприятии в Москве в честь 140-летия образования УИС
15.03.2019, 13:080 Партпроект «Локомотивы роста» присоединился в Себеже к акции, посвященной переходу на цифровое ТВ 15.03.2019, 13:070 Александр Заболотный и его «Фауст»: «Не люблю ставить нравоучительные спектакли» 15.03.2019, 13:031 Красногородская свалка ТКО не включена в государственный реестр объектов размещения отходов 15.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского», посвященной XLV Фестивалю русской музыки
15.03.2019, 13:010 20 марта пройдет «горячая линия» по вопросам раннего развития детей 15.03.2019, 12:400 Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником 15.03.2019, 12:320 В Пскове прошел хоккейный турнир, посвященный 140-летию образования УИС 15.03.2019, 12:180 Завтра в Бугрово челнок превратится в Золотую рыбку
15.03.2019, 12:170 Власти Пскова объявили о начале подготовки проектов планировки и межевания территории рынка на Четырех углах 15.03.2019, 12:140 Смотр на подтверждение звания «народный» и «образцовый» коллективы пройдет в Пушкинских Горах  15.03.2019, 12:100 В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, не желавшего платить за алкоголь 15.03.2019, 12:000 С марта по апрель улететь из Пскова в Москву и обратно можно по минимальным тарифам
15.03.2019, 11:500 Утверждено расписание ЕГЭ на 2019 год 15.03.2019, 11:440 Выставка работ Олега Цветкова «В поисках Жар-птицы» открывается в Пскове 15.03.2019, 11:411 За основу псковского Ганзейского знака будет взят эскиз художника Игоря Шаймарданова 15.03.2019, 11:380 Центр народного творчества презентует новый проект - электронный фотоальбом «Люди псковские. История и традиции» 
15.03.2019, 11:300 Великолукский боксер завоевал бронзу на Международном турнире в Финляндии 15.03.2019, 11:260 Отбор участников на танцевальный фестиваль «Без_предел» состоится 19 апреля в Пскове 15.03.2019, 11:220 В 2019 году жилищные сертификаты получат 50 жителей Псковской области 15.03.2019, 11:212 Фотофакт: Военная дорога Погорелка-Воронцово
15.03.2019, 11:113 Роскачество: Российские производители обеспечивают более высокое качество продукции, чем иностранные коллеги 15.03.2019, 11:090 Пятый том книги «Солдаты Победы» готовится к изданию 15.03.2019, 11:060 Кружку купца Сергея Поганкина обнаружили археологи в Пскове 15.03.2019, 10:580 В Псковской области проходит акция «Внимание! Розыск!», направленная на поиск дезертиров
15.03.2019, 10:520 В «Единой России» предложили расширить список оснований для получения ипотечных каникул 15.03.2019, 10:480 16 марта в Акваполисе пройдет модельное шоу 15.03.2019, 10:470 Футбольный клуб «Псков-747» проиграл матч в Турции 15.03.2019, 10:450 Рособрнадзор требует проверить все пункты приема экзаменов ЕГЭ в регионах
15.03.2019, 10:410 XLV Фестивалю русской музыки будет посвящен новый выпуск программы «Дело Луначарского» 15.03.2019, 10:400 Псковский спортсмен готовится к Международному турниру по боксу в Литве 15.03.2019, 10:311 Определен разработчик проекта благоустройства парка на проспекте Энтузиастов 15.03.2019, 10:171 Для псковских пенсионеров провели лекцию о здоровом питании
15.03.2019, 10:041 Юрий Инстранкин вручил благодарственные письма участникам операции по спасению ребенка в Опочке 15.03.2019, 10:000 Фотовыставка «ЛапУшки» открылась в Псковском колледже искусств 15.03.2019, 09:460 Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чтение Великого покаянного канона Андрея Критского в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 15.03.2019, 09:400 40 человек погибли в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии
15.03.2019, 09:350 Творог, сметана, молоко: идем за скидками на «Прасковью Молочкову» в «Империал» 15.03.2019, 09:340 Школьники, пропавшие 12 марта в Псковском районе, нашлись 15.03.2019, 09:300 Жительница Дедовичей может получить 2 года тюрьмы за торговлю суррогатом 15.03.2019, 09:150 В Центральном Доме литераторов в Москве прошел вечер, посвященный фестивалю «Словенское поле»
15.03.2019, 09:130 В Псковской области зарегистрированы первые палы сухой травы 15.03.2019, 09:010 Необычные экскурсии, на которых школьники забудут об Интернете: свежие предложения от компании «Славянский тур» 15.03.2019, 08:462 В Пскове повар горячего цеха в среднем зарабатывает 20 тыс. рублей в месяц 15.03.2019, 08:351 Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов
15.03.2019, 08:270 Правительство оплатит отдых на море для детей из особенных семей 15.03.2019, 08:161 В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию 15.03.2019, 08:140 Газовый пистолет нашли псковские пограничники в автомобиле иностранца 15.03.2019, 08:060 Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит завтра богослужения в Спасо-Елеазаровском и Снетогорском женских монастырях
15.03.2019, 07:596 Молоко в России собираются избавить от антибиотиков 14.03.2019, 22:260 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Пустошкинском районе 14.03.2019, 22:050 В Минтруда подсчитали расходы на демографические инициативы в 2020 году 14.03.2019, 21:450 В Бежаницком районе хотят реконструировать сквер десантников
14.03.2019, 21:300 Концепцию Ганзейского форума обсудили в администрации области 14.03.2019, 21:061 В учреждениях УФСИН по Псковской области прошли торжественные мероприятия по случаю 140-летия уголовно-исполнительной системы 14.03.2019, 20:461 В Бежаницком районе планируют построить новый автовокзал и реконструировать железнодорожный вокзал 14.03.2019, 20:310 20 марта великолучан ждет новая программа Арт-центра «Женщина в зеркале истории»: принцесса Ноктюрн
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.