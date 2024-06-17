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Раскрыты главные проблемы с ремонтом авто из России и Китая

Многие россияне сталкиваются с многочисленными проблемами в ходе ремонта авто как российского, так и китайского производства. Об этом Lenta.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Если говорить о российских автомобилях, тут сложностей с деталями нет по поводу ремонта. Единственное что, конечно, все сильно подорожало за последние два года. Общий рост цен, и говорить, что масло подорожало, а шестеренки нет — такого быть не может», — заявил он.

Игорь Моржаретто добавил, что при ремонте китайских автомобилей проблемы возникают совершенно разные.

«Есть модели, которые пришли сюда по параллельному импорту, они могут быть очень популярны, могут быть не очень. Там есть серьезные проблемы, связанные с обслуживанием, с поставкой запчастей, бывают ситуации совсем сложные, связанные с разными блокировками», — пояснил эксперт.

Он добавил, что подобные проблемы не характерны для китайских компаний, которые находятся на рынке России более двадцати лет, передает Lenta.ru.