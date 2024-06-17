Объем выданных автокредитов за семь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза

За семь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов - лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская область (+197,3%), Чувашская Республика (+144,9%), Самарская (+137,3%) и Воронежская (+132,3%) области, а также Удмуртская Республика (+126,3%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 68,2% и 59,1% соответственно.
«Существенные темпы роста объемов выданных автокредитов в январе - июле 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в первой половине 2023 года. Стоит отметить, что после возобновления массовых поставок новых автомобилей в середине 2023 года выдача автокредитов начала расти. В последнее время высокие темпы выдачи обусловлены прежде всего ожиданиями роста ставок в будущем, а значит, и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.