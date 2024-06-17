АвтоМир / Автомобили

Объем выданных автокредитов за семь месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза

Объем выданных автокредитов в январе - июле 2024 года составил почти 1,4 трлн руб., увеличившись в 2,5 раза в годовом сравнении. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

Так, за семь месяцев 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 384,3 млрд руб., что более чем в два раза (+106,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (670,9 млрд руб.).

При этом, по данным НБКИ, в январе - июле 2024 года было выдано рекордное количество автокредитов - 961,7 тыс., что почти в два раза (+92,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (500,2 тыс. руб.), пишет ТАСС.

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в Москве (106,14 млрд руб.), Московской области (89,73 млрд руб.), Санкт-Петербурге (66,63 млрд руб.), Республике Татарстан (62,59 млрд руб.) и Ростовской области (61,78 млрд руб.).