Объявлены новые торги на ремонт площади автовокзала в Острове

Администрация Островского района объявила новые торги на ремонт площади автовокзала на улице Пригородной в Острове. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Ранее Псковское УФАС установило, что в торгах на ремонт площади были некорректно установлены требования к участникам закупки.
Планируется, что перед посадочной площадкой подрядчик уложит новый асфальт и установит бортовые камни. На посадочной площадке сделают покрытие из тротуарной плитки.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 103 тысячи 492 рубля.
Аукцион в электронной форме пройдет 16 сентября. Ремонтные работы планируется завершить до 15 ноября.