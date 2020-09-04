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Объявлены новые торги на ремонт площади автовокзала в Острове

Администрация Островского района объявила новые торги на ремонт площади автовокзала на улице Пригородной в Острове. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ранее Псковское УФАС установило, что в торгах на ремонт площади были некорректно установлены требования к участникам закупки.

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Планируется, что перед посадочной площадкой подрядчик уложит новый асфальт и установит бортовые камни. На посадочной площадке сделают покрытие из тротуарной плитки.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн 103 тысячи 492 рубля.

Аукцион в электронной форме пройдет 16 сентября. Ремонтные работы планируется завершить до 15 ноября.