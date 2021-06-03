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«Спецдор 60» обновит 419 метров улицы 1-я Поселочная в Пскове

Определен поставщик услуги по ремонту улицы 1-й Поселочной в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, заказа размещала администрация Пскова.

Начальная цена составляла 16 млн 705 тыс. 482 руб. Победителем стало ООО «Спецдор 60» с предложением 15 млн 034 тыс. 933,79 руб. Второе место у ООО «Дорожник-2010» с предложением 15 млн 118 тыс. 461,20 руб.

Как сообщалось ранее, ремонту подлежит 0,419 км улицы. Подрядчик должен обновить тротуар, отрегулировать высотное положения крышек 10 люков с подъемом на высоту до 10 см, восстановить зеленую зону, выполнить устройство искусственной дорожной неровности (ИДН 500, резиновый), установить два десятка дорожных знаков и нанести разметку.