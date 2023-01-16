«Спасибо за подснежники»: мусор на улицах Пскова обнажился из-за потепления

Растаявший снег обнажил мусор на улицах города Пскова. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Спасибо за "подснежники"!» - обратились к псковичам в компании.
Ранее сообщалось, что мешки с прошлогодней листвой показались из-под растаявшего снега на Аллее Ветеранов в Пскове.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: