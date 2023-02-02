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«Погода не даёт заскучать»: последствия осадков продолжают устранять на улицах Пскова

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают устранять последствия осадков на улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Погода в течение суток не даёт заскучать от выполнения однообразных видов работ!» - отметили в ООО «СитиИнвестГрупп».

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: