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В этом году пылевые бури в Пскове отмечаются в единичных случаях – Александр Грацкий

В этом году пылевые бури в Пскове отмечаются в единичных случаях. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Подрядные организации активно осуществляют уборку города. Уже даже приступили к мойке улиц. Центральные улицы пройдены. Сейчас переходим на вторую и третью группу. Ветер не особо мешает. Зимой чаще увозился снег, поэтому песка меньше», – рассказал Александр Грацкий.

Он также отметил, что сейчас УГХ проводит работу с владельцами парковок, также активно прорабатываются вопросы с управляющими компаниями.

«Сейчас планомерно вывозят песок. В этом году пылевые бури единичные случаи, в отличии от прошлых годов», – добавил Александр Грацкий.