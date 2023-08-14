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АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь о сроках ремонтов дорог и проблемах местных подрядчиков

15.08.2023 13:30|ПсковКомментариев: 0

Объем дорожных работ этого сезона в Псковской области уже неоднократно называли беспрецедентным. Благодаря взаимодействию с федеральным центром дорожный фонд региона увеличился до 13 млрд рублей. Более половины средств направлено на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как проходит ремонт крупных дорожных объектов? Решен ли вопрос с дефицитом в Псковской области качественных материалов? Почему мелкие дорожные подрядчики в регионе не могут развиваться? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области, заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

 

- Владимир Васильевич, объект, который у всех на виду — улица Яна Фабрициуса. Как продвигается ремонт, есть ли дополнительные трудности, успевают ли запустить движение по улице до конца августа?

- Трудностей там хватает, в основном — с проектом (проект не соответствует фактически выполненным работам). Но подрядчик прикладывает максимальные усилия. Предпосылки к тому, что движение откроют до конца августа, есть. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, даже до конца этой недели, начнут уже укладывать асфальт. По крайней мере, на тротуарах точно. Насколько я знаю, они заканчивают подготовку дорожного полотна под асфальт. Основные сложности уже позади. Очень надеемся, что в ближайшее время подрядчик откроет движение.

- Подрядная организация ООО «СК "Развитие"» должна закончить работы по контракту до конца осени, 28 ноября. Смогут ли рабочие до конца осени доделать ремонт на соседних улицах — Металлистов и Гагарина? Когда планируется уйти с объекта?

- Да, основные сложности, которые были с сетями, с несоответствием сетей проекту — уже позади. Поэтому остается самое простое. Думаю, подрядчик должен в сроки вложиться — уйти с объекта до конца осени.

- В Пскове завершается масштабный ремонт дорог картами. Насколько оправдан такой ремонт, говоря о соотношении цена-качество?

- В любом случае, это лучше, чем ремонт «слоником» — когда засыпают щебень с битумом. Ремонт картами на порядок лучше и дольше будет держаться. И по цене это приемлемо, потому что меняют только один слой асфальта.

- Владимир Васильевич, ранее вы неоднократно говорили о дефиците в Псковской области качественных строительных материалов — в частности песка и щебня. Недавно в правительстве области прошло совещание, на котором анонсировали, что для добычи песчано-гравийного материала и песка определены 15 участков в Куньинском районе. Известно ли уже, насколько качественный там песок? Решит ли это проблему?

- Ну, где Кунья, а где Псков? То есть для Псковского района, северной и центральной части области — это точно не решит проблему. Сейчас очень высокие требования к качеству материалов, а качественных материалов на территории области у нас очень мало. При этом в сметах, соответственно, стоит цена материала исходя из того, что он находится на территории Псковской области, скажем, в 50 километрах от объекта. На деле этих материалов нет — просто физически.

Может быть, для Великих Лук, южной части области это и будет решением, но для центральной части это точно проблему не решит.

- То есть мы все еще нуждаемся в новых карьерах?

- Здесь вопрос не в карьерах, а в стоимости материалов. Если мы хотим качественные материалы, значит, их надо завозить из Карелии, допустим, и рассчитывать это в смете. Соответственно, это приведет к удорожанию. Другого варианта просто нет. Либо, конечно, можно снижать требования к качеству, исходя из реальности, которая есть на территории Псковской области.

- Некоторые крупные объекты дорожного строительства, ремонтируемые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», идут с отставанием о графика. В частности, это Изборск — Палкино — Остров, Новгородка — Пушкинские Горы. С чем это связано, есть ли опасение, что какие-то ремонты у нас затянутся до морозов?

- Я уверен, что они не затянутся до морозов. На дороге Изборск — Палкино — Остров осталось только уложить верхний слой. Насколько я знаю, там у подрядчика с заказчиком возникли разногласия с точки зрения качества материалов. Они на сегодняшний день решены. Я думаю, к 1 сентября эта дорога будет сдана.

Что касается пушкиногорской дороги, я буквально вчера по ней ездил. Там работы закончены — дорожная разметка нанесена, верхний слой уложен. Если они и просрочили небольшой срок, в любом случае, подрядчик работал, исходя из нормально температурного режима. Так что рисков я не вижу ни на одном, ни на втором объекте.

У нас все дорожники в принципе вовремя все успевают. Даже если они чуть-чуть задерживают сроки по выполнению контракта, на это может быть ряд объективных причин — это и поставка материалов, и качество, и прочее. Опять же, зачастую мы сталкиваемся с тем, что просто нет качественного материала, и подрядчику приходится ездить, искать, возить издалека, зачастую в минус себе, только для того, чтобы сдать объект. Эту ситуацию тоже нужно понимать. Но до морозов все успеют, я уверен.

- Объемы дорожного строительства в Псковской области в этом сезоне неоднократно называли беспрецедентными. Хватает ли нам подрядных организаций, учитывая объемы дорожных работ?

- Хватает, у нас еще много иногородних подрядных организаций, и достаточно крупных. К сожалению, эта ситуация негативно сказывается на местных псковских подрядчиках — не особо крупных. Они просто не могут расти, потому что они не могут конкурировать с крупными. И они сейчас вынуждены уходить на субподряд, зачастую за меньшие деньги. То есть мы крупных привлекаем извне, а местных, получается, задвигаем на второй план. Эта ситуация, конечно, мне в корне не нравится, потому что нужно растить своих подрядчиков. Да, у нас есть подрядчики, которые в свое время выросли, но мелкие подрядчики просто не могут с ними конкурировать.

- Как можно решить этот вопрос? Чего им не хватает?

- Честно говоря, с юридической точки зрения — никак. У них просто не хватает опыта для того, чтобы участвовать в крупных контрактах. Многие готовы работать, у них есть и ресурсы, и материальная база, но, к сожалению, исходя из федерального закона №44 (закон о госзакупках — ред.), они просто не могут участвовать в аукционах. Просто по опыту не проходят. Хотя физически, морально и материально они готовы брать большие объемы, но многие местные подрядчики, я со многими общаюсь, вынуждены уходить на субподряд к крупным подрядчикам и довольствоваться теми деньгами, которые им заплатит генеральный подрядчик. Зачастую эта сумма существенно меньше, чем сумма государственного контракта. Если они эту сумму не получают, соответственно, они не могут обновлять автопарк и так далее, они стараются работать только для того, чтобы сохранить коллектив, выплатить им заработную плату. Но ни о каком развитии речи не идет. Соответственно, богатые становятся богаче, бедные становятся беднее, что касается наших подрядчиков. Мне эта ситуация, конечно, не нравится. Надеюсь, про эту проблему услышат.

Беседовала Ксения Иванова

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #ремонт дорог #регион60 #дороги #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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