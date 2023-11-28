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Андрей Михайлов заявил об отсутствии у него претензий к качеству дорог в Псковской области

Претензии к качеству дорог и освоению средств дорожного фонда отсутствуют у депутата Псковского областного Собрания Андрея Михайлова. Об этом он сообщил на 26-й сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Претензий к качеству дорог и освоению нет. Есть вопрос по камерам фиксации. Сколько на них обратно получит бюджет? Есть ли снижение аварийности? По Пскову не понял, кто решает установку камер, особенно со знаком "40 км/час"», - сказал он.

По его словам, по городу так невозможно ехать, образуются пробки. «Не считаете ли вы, что по некоторым камерам в Пскове нужно либо порог повысить, либо убрать их вообще?» - спросил он.

Также депутат задал вопрос по гарантийному ремонту федеральных и региональных дорог. Андрей Михайлов попросил объяснить, кто в итоге выполняет гарантийный ремонт.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов объяснил, что новые камеры были введены на дорогах год назад, поэтому статистики по ним пока нет.

«В целом собирается более 100 млн рублей в год, что позволяет содержать и развивать систему видеофиксации. Места установки определяются по данным ДТП, очагам и так далее. Решение по их установке принимает комиссия по безопасности дорожного движения», - продолжил он.

Станислав Стармолотов подчеркнул, что в этом году фиксируется увеличение количества ДТП, но при этом снижается тяжесть последствий, показатели смертности стали также меньше.

«Мы опираемся на безопасность людей. Жизнь и здоровье людей, а в первую очередь детей - наши приоритетные цели. Ограничение по скорости я не считаю избыточными и не считаю, что нужно что-то менять и увеличивать скорость движения в муниципалитете», - заключил он.

По гарантийным обязательствам председатель профильного комитета уточнил, что все заказчики выезжают на объекты, как только сходит снег, смотрят объекты, составляют дефектные ведомости. После чего направляют запросы подрядчикам при необходимости.