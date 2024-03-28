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Архитектурную подсветку части зданий хотят сделать на улице Некрасова в Пскове

Архитектурную подсветку хотят сделать на некоторых зданиях на улице Некрасова в Пскове в ходе ремонта улицы. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в разговоре с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, который проводил экскурсию для псковских школьников по зданию регионального правительства и решил позвонить по рабочей видеосвязи главе Пскова.

«Поскольку улицу Некрасова будем полностью ремонтировать, сети менять, как раз фасады части зданий отремонтируем, плюс подсветку сделаем, чтобы всё имело завершённый вид», – рассказал о планах Борис Елкин.

Губернатор в ответ сообщил о планах сделать подсветку для здания правительства Псковской области, чтобы украсить улицу.

Кроме того, в рамках ремонта собираются решить проблему с подтоплениями на перекрёстке улиц Некрасова и Карла Маркса.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Некрасова на всей протяженности хотят начать в 2024 году. Контракт будет двухгодичным, но его постараются исполнить быстрее. Подрядчик проведет ремонт верхнего слоя асфальтового покрытия с полной заменой всех коммуникаций. Ремонт проведут на муниципальные средства.