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«Строй МСК» в Псковской области признали недобросовестным поставщиком

ООО «Строй МСК» в Псковской области включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Общество было признано победителем в аукционе на поставку щебня из изверженных горных пород, цена контракта составила 8 364 652 рубля.

Поставки должны были начаться в феврале 2024 года, однако на 15 апреля общество не исполнило обязательств по контракту. В связи с этим «Псковавтодор» направил заявления в Псковское УФАС России для рассмотрения дела.

Изучив все материалы, комиссия Псковского УФАС России установила недобросовестность подрядчика. В ведомстве отметили, что в ходе рассмотрения обращения ООО «Строй МСК» не представило доказательств надлежащего исполнения условий контракта и исправления допущенных нарушений.

Комиссия антимонопольного органа включила сведения в отношении ООО «Строй МСК» в РНП сроком на 2 года. Стоить отметить, что ранее ООО «Строй МСК» уже было включено в РНП.