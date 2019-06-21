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Стала известна схема движения общественного транспорта при проведении праздничных мероприятий с 20 по 24 июля

ГППО «Псковпассажиравтотранс» опубликовало измененную схему движения общественного транспорта при проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине со дня освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и памяти Равноапостольной княгини Ольги с 20 по 24 июля.

20 июля в период с 07.45 до 23.30

Закрыта для движения ул. Советская на участке от пл. Ленина до ул. Детской, ул. Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский пр. от Октябрьской площади до ул. Некрасова, в связи с этим меняется схема движения маршрутов:

автобусы маршрутов №№ 4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому пр-ту, пл. Ленина с поворотом на Запсковье, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева,ул. Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с Автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский пр-т и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Рижского пр-та по ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал;

автобус маршрута № 109 от Автовокзала следует к Летнему саду по ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Труда с выездом на ул.Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на ул. Труда (обязательная остановка у церкви), ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к « Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута №№ 8, 8А следуют от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул.Я. Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 19 следуют от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы и далее по маршруту на Цементный склад в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 207 « Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9.35 и 13.35 следует по ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от ул. Рокоссовского с Рижского пр-та следуют по ул. М. Горького, Дамбе, пл. Победы, ул. Гражданской и далее по маршрутам (ост. «Детский парк» - отменяется).

автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 следующие от ул. Текстильной с ул. Звёздной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к «Летнему саду» и далее по маршрутам (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются).

23 июля в период с 15.45 до 17.15

Закрывается движение по ул. Кузнецкой от пл. Победы до ул. Калинина, в связи с этим меняется схема движения следующих маршрутов:

автобусы маршрута № 2, следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на Вокзал в прямом и обратном направлении;

автобусы маршрута № 6 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») ул. Советской армии и далее по маршруту без заезда на Вокзал в прямом и обратном направлениях.

автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует на Вокзал по 128-й Стрелковой дивизии, ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту;

автобусы маршрута № 8 следуют по ул. 128 –й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту;

автобус маршрута № 8-а следует по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной, ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской и далее по маршруту.

24 июля в период с 11.00 до 12.00

Временная приостановка движения автотранспорта по ул. М. Горького, Ольгинскому мосту, площади Ленина на время прохождения крестных ходов от храма Александра Невского на Соборную площадь Псковского Кремля.

24 июля в период с 13.00 до 14.00

Временная приостановка движения автотранспорта по площади Ленина к Ольгинскому мосту, по ул. М. Горького на время прохождения крестных ходов от Псковского Кремля до храма Александра Невского.