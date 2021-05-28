←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Какой автомобиль надежнее?
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
Почему нужно менять резину сейчас?
Вся правда о кондиционере
Кто на чем экономит при обслуживании?
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Чем опасен дождь для авто
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
ещё Общественный транспорт 28.05.2021 12:390 Автобусы изменят маршруты движения на улице Труда в Пскове 02.06.2021 15:230 Псковичка просит сохранить измененный из-за ремонта дороги маршрут автобуса 28.05.2021 12:390 Автобусы изменят маршруты движения на улице Труда в Пскове 27.05.2021 14:280 Проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет внесен в Госдуму 21.05.2021 17:200 В Пскове изменится расписание движения автобуса №14 20.05.2021 18:550 Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Псковичка просит сохранить измененный из-за ремонта дороги маршрут автобуса

02.06.2021 15:23|ПсковКомментариев: 0

Псковичка попросила губернатора области Михаила Ведерникова сохранить изменения в маршруте автобуса №124, внесенные в связи с ремонтом дороги. Такую просьбу женщина высказала на официальном сайте губернатора Псковской области.

Женщина утверждает, что измененный после начала ремонтных работ маршрут автобуса оказался удобнее того, что постоянно действовал до этого. По новому пути следования автобуса находятся 4 школы, куда теперь дети могут добраться без пересадок на площади Ленина.

«Раньше, выезжая из деревни Ваулино в 7.10 и пересаживаясь на автобусы №№11, 22, 25 или 30, которые тоже ездят по определенному расписанию, дети не успевали к 8 утра на занятия в школу. Сейчас же проблем с опозданиями на уроки нет. Прошу вас рассмотреть вопрос о сохранении маршрута автобуса №124 на Запсковье и после завершения ремонтных работ на улице Леона Поземского», - предложила горожанка.

Теги: #губернатор #расписание автобусов #обращения граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 1204 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.06.2021, 15:360 Еще 3 км дороги в Печорском районе отремонтируют на сэкономленные деньги 02.06.2021, 15:230 Псковичка просит сохранить измененный из-за ремонта дороги маршрут автобуса 02.06.2021, 15:200 Движение закрыто у перекрестка улиц Кузбасской Дивизии и Владимирской в Пскове 02.06.2021, 13:342 Александр Братчиков: На каждой яме после ремонта надо написать название подрядной организации
02.06.2021, 12:170 Острович угнал автомобиль у петербуржца во время праздника и попал в ДТП 02.06.2021, 11:310 Почти на 2,5 млн рублей подешевел ремонт улицы Фрунзе в Пскове 02.06.2021, 11:200 В Острове ВАЗ съехал в кювет, пострадали два человека 02.06.2021, 11:130 В Великих Луках водитель ВАЗа наехал на пешехода и скрылся
02.06.2021, 07:546 В Пскове на автомобиль сбросили пакет с водой 01.06.2021, 18:420 Вблизи школ Псковской области обустроили 22 пешеходных перехода 01.06.2021, 17:480 Участок дороги в Великих Луках закроют для движения транспорта на три дня 01.06.2021, 17:290 «Печорыагродорстрой» отремонтирует 7 дворовых проездов в Пскове
01.06.2021, 17:250 Депутат гордумы рассказал о решении основной проблемы спальных районов Завеличья 01.06.2021, 16:500 Рассыпавшееся стекло собрало пробку на улице Труда в Пскове. ФОТО 01.06.2021, 15:514 Подрядчик заасфальтирует улицу Инженерную после ремонта на Октябрьском проспекте 01.06.2021, 13:000 Единственную дорогу к кладбищу перепахали в Бежаницком районе
01.06.2021, 12:181 Великолучанин попал в ДТП на чужой «Ниве» и скрылся 01.06.2021, 12:171 Движение на улице Чудской в Пскове ограничили в связи с дорожными работами 01.06.2021, 10:482 Пожилой петербуржец на скутере стал виновником тройного ДТП в Гдове 01.06.2021, 10:390 Водитель сбил мужчину на самокате и скрылся с места ДТП в Великих Луках
01.06.2021, 10:310 В ДТП у храма в Великих Луках пострадал водитель 01.06.2021, 09:560 Участнику смертельного ДТП в Пушкинских Горах пришлось вернуть деньги страховой компании 01.06.2021, 08:530 Псковские теплосети приобрели новый автомобиль 01.06.2021, 08:201 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Куньинском районе
01.06.2021, 08:142 В Пскове приостановлены торги на ремонт Рижского проспекта и Коммунальной 01.06.2021, 08:010 Две автомашины столкнулись в Пскове на улице Юности. ФОТО 01.06.2021, 06:550 Три человека погибли в ДТП в Псковской области 31.05.2021, 22:310 «Волга» опрокинулась в Пустошкинском районе
31.05.2021, 19:441 В Совете Федерации предложили ввести санкции за парковку на местах для спецтехники 31.05.2021, 18:270 ГИБДД Пскова просит взрослых не оставлять детей без присмотра 31.05.2021, 17:581 Полиция ищет очевидцев ДТП с участием 17-летнего водителя под Псковом 31.05.2021, 17:320 Движение автотранспорта закроют на участке улицы Льва Толстого в Пскове
31.05.2021, 16:526 Две автомашины столкнулись на «роковом» перекрестке в Пскове. ФОТО 31.05.2021, 15:480 В Пустошке водитель «Рено» врезалась в опору ЛЭП 31.05.2021, 15:210 В Пскове полицейские стреляли по автомашине с пьяным водителем. ВИДЕО 31.05.2021, 14:390 «Регистратор»: Необычные пешеходы
31.05.2021, 13:190 Автомобилисты Пскова участвуют в гонках 31.05.2021, 12:390 Участки дорог в Печорском и Палкинском районах перекроют из-за ралли 31.05.2021, 11:350 Асфальтобетонный завод в Подборовье переоборудовали под новые стандарты 31.05.2021, 11:140 За неделю псковские сотрудники ГИБДД пресекли более 1990 правонарушений
31.05.2021, 10:550 Водитель «Фольксвагена» попал в больницу после наезда встречной машины в Пустошкинском районе 30.05.2021, 18:580 В России хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду 30.05.2021, 17:050 Рекордное число автокредитов выдали россиянам в апреле 30.05.2021, 12:010 ДТП затрудняет движение на улице Труда в Пскове
29.05.2021, 13:140 Как можно и как нельзя пользоваться телефоном за рулем, напомнили псковичам в ГИБДД 28.05.2021, 20:290 Подрядчик выравнивает поврежденные ветром дорожные знаки в Пскове  28.05.2021, 16:100 В Плюсском районе 27 человек могут лишиться водительских прав 28.05.2021, 15:540 Дорогу к больничному городку в Острове отремонтировали по нацпроекту
28.05.2021, 14:070 Автобус и легковой автомобиль столкнулись у дежурной аптеки в Пскове 28.05.2021, 12:390 Автобусы изменят маршруты движения на улице Труда в Пскове 28.05.2021, 10:420 Финансирование содержания дорог в Пскове за год выросло на 54% 28.05.2021, 10:121 Ночью в Пскове водитель ВАЗа перевернулся и врезался в дерево
28.05.2021, 08:150 Пассажирский автобус и «ГАЗель» столкнулись в Заплюсье 27.05.2021, 19:380 «Лада» съехала в кювет и врезалась в дерево на трассе в Псковском районе 27.05.2021, 18:330 Участок кругового движения на улице Леона Поземского перекроют в Пскове на выходных 27.05.2021, 17:590 В дорожном комитете рассказали о принятых решениях по сохранению дороги на Самолву
27.05.2021, 17:293 Виновнику смертельного ДТП в Великих Луках сократили срок лишения свободы 27.05.2021, 16:441 В Пскове подрядчиков призвали заботиться о людях во время ремонта дорог 27.05.2021, 16:331 С начала года в Псковской области произошло 21 ДТП с участием детей и подростков 27.05.2021, 15:361 Подрядчик рассказал, когда на улице Инженерной в Пскове появится разметка
27.05.2021, 14:560 Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове, Великих Луках и Острове 27.05.2021, 14:280 Проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет внесен в Госдуму 27.05.2021, 13:340 Новые полномочия появятся у сотрудников областного комитета по транспорту 27.05.2021, 13:230 Пожилая женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках
27.05.2021, 11:561 Годовой пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 36% 27.05.2021, 11:540 350 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году 27.05.2021, 11:340 Под Псковом грузовик оказался в кювете из-за лося. ФОТО 27.05.2021, 10:080 В Пскове водитель «Рено» пострадал после наезда «Лады»
27.05.2021, 10:000 Гидроудар и вибрация тормозных дисков. Чем грозит дождь автомобилистам 27.05.2021, 09:490 «Форд» вылетел в кювет в Новосокольническом районе 27.05.2021, 09:320 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомашин в Пскове 26.05.2021, 21:574 Четыре автомобиля столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове
26.05.2021, 20:555 Псков заказал капремонт второй части улицы Фабрициуса за 233 млн рублей 26.05.2021, 19:060 В Невельском районе отремонтируют путепровод на трассе Р-23 26.05.2021, 17:100 Две улицы Пскова перекроют для движения транспорта 30 мая 26.05.2021, 15:400 Генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею воплотил любовь к игре в серии автомобилей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.