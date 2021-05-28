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Псковичка просит сохранить измененный из-за ремонта дороги маршрут автобуса

Псковичка попросила губернатора области Михаила Ведерникова сохранить изменения в маршруте автобуса №124, внесенные в связи с ремонтом дороги. Такую просьбу женщина высказала на официальном сайте губернатора Псковской области.

Женщина утверждает, что измененный после начала ремонтных работ маршрут автобуса оказался удобнее того, что постоянно действовал до этого. По новому пути следования автобуса находятся 4 школы, куда теперь дети могут добраться без пересадок на площади Ленина.

«Раньше, выезжая из деревни Ваулино в 7.10 и пересаживаясь на автобусы №№11, 22, 25 или 30, которые тоже ездят по определенному расписанию, дети не успевали к 8 утра на занятия в школу. Сейчас же проблем с опозданиями на уроки нет. Прошу вас рассмотреть вопрос о сохранении маршрута автобуса №124 на Запсковье и после завершения ремонтных работ на улице Леона Поземского», - предложила горожанка.