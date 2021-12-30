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АвтоМир / Общественный транспорт

Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 10 января

30.12.2021 11:40|ПсковКомментариев: 1

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» предупредило о повышении стоимости проезда в Пскове с 10 января 2022 года. Сообщение опубликовано в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове за одну поездку (в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 24 декабря 2021 года), будет составлять:

  • за наличный расчет — 31 рубль;
  • банковской картой или мобильным телефоном — 31 рубль.

Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца в следующих размерах:

  • за 1-10 поездок — от 29 рублей;
  • за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;
  • за 21-30 поездок — от 28 рублей;
  • за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;
  • за 41 поездку и выше — 27 рублей.

С 25 января 2022 года стоимость месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения будет составлять:

  • для граждан — 1300 рублей;
  • для учащихся — 900 рублей;
  • для студентов — 1000 рублей;
  • для предприятий и организаций — 2300 рублей.

С 25 января 2022 года устанавливается следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»:

  • единая транспортная карта — 1300 рублей (не более 100 поездок в месяц);
  • единая транспортная карта — 2300 рублей (количество поездок в месяц не ограничено);
  • транспортная карта школьника — 900 рублей (не более 100 поездок в месяц);
  • транспортная карта студента — 1000 рублей (не более 100 поездок в месяц).
Теги: #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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