Стоимость проезда в автобусах в Пскове вырастет с 10 января

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» предупредило о повышении стоимости проезда в Пскове с 10 января 2022 года. Сообщение опубликовано в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове за одну поездку (в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 24 декабря 2021 года), будет составлять:
Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца в следующих размерах:
С 25 января 2022 года стоимость месячного проездного билета для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения будет составлять:
С 25 января 2022 года устанавливается следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»: