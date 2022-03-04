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Стал известен режим работы городских автобусов в Пскове на мартовских выходных

Режим работы городских автобусов в Пскове на выходных с 6 по 8 марта будет осуществляться по расписаниям выходного дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

5 марта городские автобусы будут ходить по расписаниям рабочего дня.

Напомним, в связи с реконструкцией Советского (Троицкого) моста с 1 марта закрыто движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской.

Расписание автобусов на муниципальных маршрутах городского сообщения можно посмотреть здесь.