АвтоМир / Общественный транспорт

Схема движения трех автобусов изменится в Псковской области

Схема движения автобусов по муниципальным маршрутам №222 «Быстрецово - Лопатово (до Усадищ)», №224А «Карамышево-Выставка» и №221 «Псков - Осиновичи» изменится с 16 марта. Об этом сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Такая мера необходима в связи с аварийным состоянием моста через реку Череха. Теперь объезд будет проходить через деревни Мочево, Селихново и Виделебье, пояснили на предприятии.

По маршруту №221 отправление из Пскова остается без изменений. Отправление из деревни Быстрецово в направлении Пскова в будни будет осуществляться в 8.24. От поворота на деревню Быстрецово в направлении Пскова в будни - в 8.26,17.27, в субботу - в 9.02,17.42, в воскресенье – в 17.37. Отправление от остановки Лесхоз в направлении Пскова в будние дни - в 8.51, 17.46, в субботу - в 9.22, 18.01, в воскресенье - в 17.57.

А по муниципальным маршрутам №222 и №224а расписание пока остается неизменным. В процессе движения по измененному маршруту время отправления может быть скорректировано с учетом потребностей обучающихся.