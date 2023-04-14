←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 14.04.2023 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху 20.04.2023 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 19.04.2023 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России 18.04.2023 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 14.04.2023 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху 13.04.2023 17:040 Новый маршрут свяжет площадь Ленина и псковское Овсище
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая

20.04.2023 12:05|ПсковКомментариев: 0

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове при проведении мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 3 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации. 

3, 5 мая с 18:30 до окончания мероприятий

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина:

  • автобусы маршрутов №№4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрутов №3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улице Кузнецкой и далее по маршруту. Обратно с улицы Кузнецкой на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, площадь Победы, через Дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту;
  • автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрутов №№115, 126 с автовокзала следуют по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через Дамбу, улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении - с Рижского проспекта по улице Народной, улице Коммунальной, улице Юбилейной в парк;
  • автобусы маршрута №11 следуют с улицы Труда по улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрутов №№8, 8-А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал; от вокзала по улице Советской, площадь Победы, улице Яна Райниса; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;
  • автобусы маршрута №19 с цементного склада следует через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;
  • автобусы маршрута №109 от автовокзала следует по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрутов №№132, 151 рейсами от Текстильной следуют по улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (остановка «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);
  • автобусы маршрута №137 рейсами от Текстильной следует через мост Александра Невского с поворотом на улицу Коммунальную, улице Коммунальной, улице Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками;
  • автобусы маршрутов №№30, 118, 121, 124, 127, 138, 142 следуют через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях;
  • движение автобусов по маршруту №22 с 18.30 не осуществляется.

8 мая с 10:45 до 11:30

Закрыто движение по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта:

  • автобусы маршрута №6 следуют с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, площадь Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

8 мая с 15:45 до 17:15

Закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина:

  • автобусы маршрутов №№2, 16, 107 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута №6 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута №19 рейсом на 16.00 с цементного склада следуют на вокзал по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), улице Вокзальной;
  • автобусы маршрута №8 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), улице Вокзальной на вокзал. Отменены рейсы от вокзала на 15.43, от Октября на 15.57;
  • автобусы маршрута №8-А из «Пристани» рейсом на 15.57 следует по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), улице Вокзальной на вокзал.

9 мая с 7:00 до окончания мероприятий

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина:

  • автобусы маршрутов №№4, 17, 101, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрута №3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрута №116 работающие по маршруту площадь Ленина - Тямша - площадь Ленина начинают работу с остановки «Магазин Маяк»;
  • автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;
  • автобусы маршрутов №№115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала следуют по улице Советской, площадь Победы (с остановкой), через Дамбу, улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • первый рейс маршрута №106 начинает работу с остановки «Центральная городская библиотека» далее через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;
  • автобусы маршрутов №№114, 121, 127, 142 с остановки «Улица Рокоссовского» следуют по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Народную и выездом на улицу Коммунальную, далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута №1, 11 следуют от вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Льва Толстого, улице Кузнецкой, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • первый рейс маршрута №8 (8.57-Орлецы), начинает работу с остановки «Центральная городская библиотека»;
  • автобусы маршрутов №8, 8-А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площадь Победы, улице Яна Райниса; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;
  • автобусы маршрута №19 от цементного склада следуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;
  • автобусы маршрутов №№30, 118, 121, 124, 127, 142 следуют через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута №109 от автовокзала следуют по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Льва Толстого, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, с выездом на улицу Леона Поземского, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • автобусы маршрута №207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами от автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по улице Вокзальной, улице Советской, площадь Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;
  • движение автобусов по маршруту №22 не осуществляется.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая. 

Теги: #псков #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 6687 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
20.04.2023, 12:050 Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая 20.04.2023, 11:380 Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая 20.04.2023, 09:150 Участок улицы Юбилейной в Пскове отремонтируют в два этапа 20.04.2023, 08:510 Гонщик отсудил у коллеги миллионы за смертельное ДТП на тренировке под Псковом
20.04.2023, 08:100 Юноша на электросамокате столкнулся с автомобилем на площади Победы в Пскове 19.04.2023, 20:400 Порядок действий с детьми-безбилетниками уточнят в России 19.04.2023, 19:000 Великолучанин остался без автомобиля из-за долга по кредиту 19.04.2023, 14:350 Участок Крестовского шоссе отремонтируют в Пскове до 2025 года
19.04.2023, 12:552 Октябрьский проспект частично отремонтируют в Пскове 19.04.2023, 06:582 Частным электросамокатам предложили присваивать номера 18.04.2023, 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 18.04.2023, 17:400 Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли
18.04.2023, 17:000 Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов 18.04.2023, 13:470 ПЛН-ТВ: Укладка литого асфальтобетона на Ольгинском мосту в Пскове 18.04.2023, 13:390 Lada и Mitsubishi столкнулись на ближнем Завеличье 18.04.2023, 13:230 В этом году пылевые бури в Пскове отмечаются в единичных случаях – Александр Грацкий
18.04.2023, 10:580 Движение по отремонтированной части Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели 18.04.2023, 07:532 Почему нельзя делать клумбы из старых шин, объяснил автоэксперт 18.04.2023, 06:580 Агрегаторы такси предлагают штрафовать за сотрудничество с водителями-нелегалами 17.04.2023, 14:301 «ГорДозор»: Самокаты в городе. ВИДЕО
17.04.2023, 14:274 Джип влетел в опору светофора на улице Леона Поземского в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про самокаты в городе 17.04.2023, 12:250 Свыше полутора тысяч нарушений выявили на псковских дорогах за неделю 17.04.2023, 11:503 Момент наезда грузовика на юного велосипедиста в Пскове сняла камера видеонаблюдения
17.04.2023, 11:230 Юный велосипедист получил травмы после наезда грузовика в Пскове. ФОТО 17.04.2023, 10:570 Четырех пешеходов сбил УАЗ в Псковском районе, водитель скрылся 17.04.2023, 10:280 Мужчина без водительских прав врезался в дерево в Стругокрасненском районе 16.04.2023, 20:400 Движение ограничат на двух участках трассы Петербург – Псков в Ленинградской области
15.04.2023, 17:393 Автомобиль опрокинулся в Псковском районе, водитель погиб 15.04.2023, 15:280 Пьяного водителя автомобиля остановили в Себеже 14.04.2023, 21:000 Ни одного ДТП не произошло на железнодорожных переездах в Псковской области с начала года 14.04.2023, 18:451 На федеральной трассе А-122 в Псковской области запретят движение грузовиков
14.04.2023, 17:440 Порхович в очередной раз попался полицейским нетрезвым за рулем 14.04.2023, 17:350 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля 14.04.2023, 17:092 Знаки «Остановка запрещена» установят вдоль дороги на псковское кладбище Орлецы в Пасху 14.04.2023, 16:441 Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор»
14.04.2023, 16:090 Два легковых автомобиля столкнулись у сквера Народовластия в Пскове. ФОТО 14.04.2023, 14:492 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение 14.04.2023, 13:101 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове 14.04.2023, 13:062 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху
13.04.2023, 21:400 В России появится цифровая карта аварийности на дорогах 13.04.2023, 20:267 Интерактив: Парковка уровня «бог» на улице Яна Фабрициуса в Пскове 13.04.2023, 17:500 Насмерть сбившего школьницу порховича лишат свободы на 6 лет 13.04.2023, 17:185 «Псковавтодор» собирается приобрести новый асфальтобетонный завод
13.04.2023, 17:090 Движение перекроют на трассе Петербург – Псков в Ленинградской области 13.04.2023, 17:040 Новый маршрут свяжет площадь Ленина и псковское Овсище 13.04.2023, 16:550 Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля на дом в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 12:390 Порховича приговорили к 5 годам тюрьмы за смертельное ДТП
13.04.2023, 12:215 Значительных проблем с асфальтом во дворах на дальнем Запсковье нет — Дмитрий Барабанов 13.04.2023, 11:180 Автобусные остановки моют дорожники в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 11:160 Пассажирка вылетела из автомобиля при столкновении с грузовиками на границе Псковской и Ленинградской областей 13.04.2023, 09:470 Мусоровоз горел в Бежаницком районе
13.04.2023, 09:271 Стали известны подробности о тройном ДТП в Пскове на улице Коммунальной 13.04.2023, 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023, 20:350 Дорожная авария случилась на Завеличье. ФОТО 12.04.2023, 14:332 Получили газ, но лишились дороги: жители Лисьих Горок пожаловались Алексею Севастьянову
12.04.2023, 10:012 Граждане Молдовы и Белоруссии пострадали в ДТП в Опочецком районе 12.04.2023, 07:360 Участок дороги начали ремонтировать в поселке Кунья 11.04.2023, 16:110 Работы по ямочному ремонту начались в Себежском районе 11.04.2023, 11:590 Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Опочецком районе
11.04.2023, 09:300 Ребенок на велосипеде врезался в Renault и попал в больницу в Невеле 11.04.2023, 07:190 Таксисты просят ввести мораторий на медосмотры 10.04.2023, 21:232 Контракт на ремонт самых разбитых дорог хотят заключить в Пскове 10.04.2023, 19:450 Часть дороги перекроют в Великих Луках из-за провала асфальта над подземным переходом
10.04.2023, 17:280 Пьяных водителей скутера и мопеда остановили в Псковской области 10.04.2023, 15:110 «ГорДозор»: Псков после зимы. ВИДЕО 10.04.2023, 14:050 Автобусы на садоводческие товарищества в Пскове переходят на весеннее расписание 10.04.2023, 13:270 «Деловой понедельник»: Актуальные вызовы и тенденции развития автобизнеса в Псковской области. ВИДЕО
10.04.2023, 12:590 Более 30 пьяных водителей остановили в Псковской области за неделю 10.04.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псков после зимы 10.04.2023, 12:130 Два псковича избили таксиста и угнали его машину 10.04.2023, 12:050 Подземные переходы в Великих Луках не будут закрывать из-за провала асфальта
10.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» о развитии автобизнеса в Псковской области 10.04.2023, 11:240 Опубликованы фотографии с места ДТП с двумя пострадавшими в Островском районе 10.04.2023, 10:390 Водитель без прав сбил велосипедистку в красногородской деревне. ФОТО 10.04.2023, 10:208 В Пскове выделят еще 53 млн рублей на восстановление дорог
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.