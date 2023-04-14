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Схему движения автобусов изменят в Пскове с 3 по 9 мая

Схема движения общественного транспорта изменится в Пскове при проведении мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 3 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации.

3, 5 мая с 18:30 до окончания мероприятий

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина:

автобусы маршрутов №№4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улице Кузнецкой и далее по маршруту. Обратно с улицы Кузнецкой на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, площадь Победы, через Дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту;

автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№115, 126 с автовокзала следуют по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через Дамбу, улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении - с Рижского проспекта по улице Народной, улице Коммунальной, улице Юбилейной в парк;

автобусы маршрута №11 следуют с улицы Труда по улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№8, 8-А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал; от вокзала по улице Советской, площадь Победы, улице Яна Райниса; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;

автобусы маршрута №19 с цементного склада следует через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;

автобусы маршрута №109 от автовокзала следует по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрутов №№132, 151 рейсами от Текстильной следуют по улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (остановка «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);

автобусы маршрута №137 рейсами от Текстильной следует через мост Александра Невского с поворотом на улицу Коммунальную, улице Коммунальной, улице Народной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№30, 118, 121, 124, 127, 138, 142 следуют через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях;

движение автобусов по маршруту №22 с 18.30 не осуществляется.

8 мая с 10:45 до 11:30

Закрыто движение по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта:

автобусы маршрута №6 следуют с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, площадь Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

8 мая с 15:45 до 17:15

Закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина:

автобусы маршрутов №№2, 16, 107 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута №6 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута №19 рейсом на 16.00 с цементного склада следуют на вокзал по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), улице Вокзальной;

автобусы маршрута №8 следуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), улице Вокзальной на вокзал. Отменены рейсы от вокзала на 15.43, от Октября на 15.57;

автобусы маршрута №8-А из «Пристани» рейсом на 15.57 следует по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), улице Вокзальной на вокзал.

9 мая с 7:00 до окончания мероприятий

Закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина:

автобусы маршрутов №№4, 17, 101, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута №3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрута №116 работающие по маршруту площадь Ленина - Тямша - площадь Ленина начинают работу с остановки «Магазин Маяк»;

автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

автобусы маршрутов №№115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала следуют по улице Советской, площадь Победы (с остановкой), через Дамбу, улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

первый рейс маршрута №106 начинает работу с остановки «Центральная городская библиотека» далее через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту;

автобусы маршрутов №№114, 121, 127, 142 с остановки «Улица Рокоссовского» следуют по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Народную и выездом на улицу Коммунальную, далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута №1, 11 следуют от вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Льва Толстого, улице Кузнецкой, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

первый рейс маршрута №8 (8.57-Орлецы), начинает работу с остановки «Центральная городская библиотека»;

автобусы маршрутов №8, 8-А следуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, площадь Победы, улице Яна Райниса; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;

автобусы маршрута №19 от цементного склада следуют через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад; время отправления от Октября - это время отправления от вокзала;

автобусы маршрутов №№30, 118, 121, 124, 127, 142 следуют через мост Александра Невского в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута №109 от автовокзала следуют по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Льва Толстого, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, с выездом на улицу Леона Поземского, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута №207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами от автовокзала на 9.35 и 13.35 следуют по улице Вокзальной, улице Советской, площадь Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

движение автобусов по маршруту №22 не осуществляется.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая.