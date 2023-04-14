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Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове

АвтоМир / Дороги

Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая

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Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации. Ограничение движения вводят в целях обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пояснили в администрации. Временное прекращение движения автотранспорта вводится на следующих участках. 3, 5 мая с 18.30 до окончания мероприятия: по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;

по набережной реки Великой. В качестве объезда определены улицы 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая. по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина. В качестве объезда - улицы Максима Горького и Юбилейная. 8 мая: с 10.45 до 11.30 по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В качестве объезда - улица Народная, Рижский проспект. с 11.45 до 13.00 по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках. В качестве объезда - улицы Советской Армии, Декабристов. с 15.45 до 17.15 по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. В качестве объезда - улица 128-й Стрелковой дивизии. 9 мая с 7.00 до окончания мероприятия: по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина. 9 мая с 7.00 до 23.00: по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;

по улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой. В качестве объезда - улица Гражданская. 9 мая с 11.00 до окончания мероприятия: по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада). 9 мая с 16.00 до 20.00: по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова. В качестве объезда - улица Молодова.