Движение транспорта ограничат в Пскове во время подготовки и празднования 9 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Борис Елкин, документ опубликован на сайте городской администрации.
Ограничение движения вводят в целях обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пояснили в администрации.
Временное прекращение движения автотранспорта вводится на следующих участках.
3, 5 мая с 18.30 до окончания мероприятия:
- по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
- по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;
- по Октябрьской площади;
- по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
- по площади Ленина;
- по улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина;
- по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
- по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;
- по набережной реки Великой.
В качестве объезда определены улицы 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая.
- по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.
В качестве объезда - улицы Максима Горького и Юбилейная.
8 мая:
- с 10.45 до 11.30 по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта.
В качестве объезда - улица Народная, Рижский проспект.
- с 11.45 до 13.00 по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках.
В качестве объезда - улицы Советской Армии, Декабристов.
- с 15.45 до 17.15 по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина.
В качестве объезда - улица 128-й Стрелковой дивизии.
9 мая с 7.00 до окончания мероприятия:
- по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
- по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади;
- по Октябрьской площади;
- по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
- по площади Ленина;
- по улице Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина;
- по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
- по улице Профсоюзной от набережной реки Великой до Октябрьской площади;
- по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина.
9 мая с 7.00 до 23.00:
- по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;
- по улице Спортивной от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой.
В качестве объезда - улица Гражданская.
9 мая с 11.00 до окончания мероприятия:
- по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада).
9 мая с 16.00 до 20.00:
- по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.
В качестве объезда - улица Молодова.