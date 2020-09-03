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Индивидуальные тарифы по ОСАГО: зачем и для чего?

С 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые расширяют тарифный коридор и разрешают применение факторов индивидуальной тарификации. Базовая ставка тарифа будет определяться индивидуально для каждого клиента в рамках установленного ЦБ тарифного коридора. На вопросы ответила директор Псковского филиала АО «АльфаСтрахование» Елена Данилова.

- Елена, что именно меняется в тарификации ОСАГО для физических лиц? Чем новые тарифы отличаются от старых?

- Ранее базовая ставка по ОСАГО для физических лиц устанавливалась страховой компанией - единая на конкретную территорию, без индивидуальной оценки степени риска по клиенту. Теперь в рамках установленного коридора Центральным банком страховая компания, основываясь на своих статистических данных, может рассчитать базовую ставку тарифа для каждого страхователя индивидуально с учетом тех параметров, которые она считает значимыми факторами риска.

- То есть теперь в одной страховой компании для разных людей на одну и ту же машину по техническим характеристикам может быть разная цена полиса ОСАГО, если не брать во внимание другие повышающие и понижающие коэффициенты, к примеру, за возраст, стаж и безубыточную езду?

- Да, верно. По новым правилам каждая страховая компания имеет право устанавливать свой перечень факторов, влияющий на индивидуальный тариф страхователя кроме тех, которые указаны ЦБ как факторы, запрещенные к использованию.

- Елена, какие основные факторы, влияющие на цену полиса, будут приниматься во внимание страховой компанией?

- Пока достаточно сложно ответить на этот вопрос, поскольку изменения только вступили в силу, и рынок к ним приспосабливается. Еще не все страховщики закончили процесс согласования своих новых методик с ЦБ. Сейчас однозначно можно сказать, что этих факторов у каждой компании достаточно много - в среднем от 15 до 30 параметров будут влиять на базовую ставку для каждого из нас, как для водителей. В общем случае больше всего выиграют от этих изменений аккуратные водители, которые имеют хорошую страховую историю, ездят безаварийно, а также - и это очень важно - своевременно, не допуская перерывов, продляют свой полис ОСАГО.

На мой взгляд, новая тарификация должна быть более честной по отношению к аккуратным водителям.

- В завершение нашего интервью хотела напомнить страхователям, что отсрочка прохождения ТО, предоставленная на время карантина, заканчивается. И всем клиентам, кто не прошел ТО, его нужно пройти и предоставить диагностическую карту в страховую компанию. Это нужно сделать до конца октября.

После 31 октября страховая компания имеет право выставлять регресс виновнику ДТП, если у него не пройдено очередное ТО, на его автомобиль.

Клиенты «АльфаСтрахования» могут принести диагностическую карту к нам в офис, расположенный по адресу: Псков, улица Льва Толстого, дом 1, телефон 67-27-74.