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Жителям Псковской области предлагают застраховать автомобиль на почте

Полис ОСАГО можно оформить в почтовых отделениях Псковской области. За прошлый год услугой воспользовалось более 400 псковичей. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Партнерами Почты России на территории региона выступают Страховой Дом «ВСК», «Согласие», «Росгосстрах».

Для оформления полиса требуется стандартный набор документов и данных: ФИО страхователя и владельца автомобиля, их паспортные данные, данные транспортного средства (свидетельство о регистрации ТС, ПТС или электронный ПТС), водительские права допущенных к управлению людей, диагностическая карта автомобиля старше 3-х лет. Документы могут быть представлены как в оригинале, так и копиях. Принимают также фотографии с телефона.

«Оформление полиса в отделении занимает около 30 минут, а сотрудники почты помогут подобрать наиболее оптимальные для автовладельца условия. Услуга особенно актуальна для жителей отдаленных уголков региона и дает возможность оформить полис ОСАГО без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта», - отмечает заместитель директора УФПС Псковской области Галина Тонких.

В любом отделении Почты России в Псковской области можно также застраховать здоровье детей и близких, приобрести сертификаты.