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В Великих Луках состоялась акция «Будь примером - иди по «зебре!»

В Великих Луках состоялась акция «Будь примером - иди по «зебре!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, юные инспекторы движения вручали прохожим тематические листовки и проводили профилактические беседы.

В рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения представителями ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки совместно с Управлением образования города, с привлечением родителей, внештатных сотрудников полиции по линии ГИБДД и местных журналистов проведена акция «Будь примером - иди по «зебре!».

В ходе акции командой ЮИД МБОУ «СОШ №1» проводились профилактические беседы с пешеходами. Участники мероприятия вручали прохожим тематические листовки, изготовленные дорожными полицейскими.