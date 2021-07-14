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АвтоМир / Официально

«Киа» и «Хендай» входят в список самых угоняемых автомашин в Псковской области

16.07.2021 12:42|ПсковКомментариев: 2

Автомобили «Киа» и «Хендай» входят в список самых угоняемых автомашин на территории Псковской области. Об этом сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов 16 июля на пресс-конференции в Общественном пресс-центре.

По его словам, среди угоняемых автомашин чаще встречаются «Хендай Солярис», «Киа Спортейдж», «Киа Церато» и другие варианты бюджетных автомобилей стоимостью около миллиона рублей.

В Псковской области также регистрируются факты краж машин из салона, угоняют автомобили, оставленные возле торговых центров. Полиция рекомендует не класть телефоны, документы на видное место в оставленной без присмотра автомашине.

Теги: #кража #Угон #общественный пресс-центр ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
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