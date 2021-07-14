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Акция «Безопасный двор» продолжается в Псковской области

Акция «Безопасный двор» продолжается на территории Псковской области. Ее основная цель – разъяснение участникам дорожного движения важности соблюдения требований безопасности и пропаганда законопослушного поведения. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции рассказывают детям и подросткам о последствиях невнимательного отношения к участию в дорожном движении. Стражи порядка обращают внимание подопечных на то, что пешеходам следует переходить дорогу по пешеходному переходу, убедившись в собственной безопасности, и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы, которые позволяют быть заметнее на дороге.

Детей призывают соблюдать предельную осмотрительность при выходе из подъезда, а также из-за припаркованного автомобиля, быть особенно осторожными во время движения на роликах, самокате и велосипеде. Для закрепления теоретической информации полицейские вручили ребятам специальные памятки и тематические раскраски, которые, как отметили в ведомстве, помогут юным пешеходам быстрее освоить азбуку дорожной безопасности.

«Уважаемые родители! Госавтоинспекция призывает вас обеспечить безопасность детей, строго следить за тем, чтобы они безукоснительно соблюдали правила дорожного движения. Особенно актуально это в дни летних каникул», - добавили в управлении.