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Псковичам напомнили о возможности со скидкой оплачивать штрафы за нарушение ПДД

Оплатить штраф за правонарушения в области дорожного движения можно со скидкой 50% в случае его добровольной уплаты не позднее 20-ти дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. При этом законом определены конкретные статьи КоАП РФ, на которые не распространяется возможность уплаты половины суммы штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Если гражданин в установленный срок не уплатил штраф, то, начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трех месяцев, его могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей. Кроме того, нарушителю могут дать наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 50 часов.

В ведомстве добавили, что при остановке автомобиля и проверке документов инспектор ГИБДД устанавливает наличие у водителя неоплаченных штрафов по базе данных. При наличии штрафа за нарушение ПДД РФ инспектор составляет административный протокол за неисполнение обязанности по уплате ранее наложенного штрафа. Инспектор имеет право немедленно задержать водителя и доставить в дежурную часть для оформления материала.

Если сведения об уплате штрафа за нарушение ПДД по истечении 60 дней с даты вступления постановления о наложении штрафа в законную силу отсутствуют, данное постановление с отметкой о неуплате в течение 10 дней направляют в службу судебных приставов-исполнителей для возбуждения исполнительного производства и взыскания суммы штрафа в принудительном порядке (часть 5 статьи 32.2 КоАП РФ).

На едином портале государственных услуг пользователи, имеющие доступ в «личный кабинет», имеют возможность получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на транспортном средстве на всей территории Российской Федерации, штраф за совершение которых не был уплачен. Кроме того, пользователи имеют преимущество и в плане оплаты вынесенного административного штрафа за нарушение по ряду статей - они могут оплатить лишь половину суммы, заключили в ведомстве.