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Занятия по предупреждению травматизма на дорогах проведут в школах Пскова

Безопасность на дорогах Пскова во время зимних каникул обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сегодня, 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Заседание комиссии прошло под руководством главы администрации города Пскова Бориса Елкина.

О мероприятиях по обеспечению безопасности учащихся в зимние каникулы доложила начальник управления образования Анна Кузыченко. В образовательных учреждениях начались инструктажи обучающихся по соблюдению мер безопасности на дороге и вблизи нее, проходят тематические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на транспорте. С 20 декабря во всех школах педагоги Центра образования «Наставник» в рамках проекта «Безопасное колесо» проведут практико-ориентированные занятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Старший государственный инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Кириллов выступил с докладом о мероприятиях по ликвидации «предочаговых» мест концентрации ДТП. Речь шла о пересечениях Рижского проспекта и улицы Рокоссовского, улиц Коммунальной и Рокоссовского, улицы Коммунальной с Восточным проездом, улиц Яна Фабрициуса и Гагарина, Чудской и Алмазной, Кузнецкой и Аллейной. Решением комиссии на перекрестках будут отрегулированы светофоры, сделаны дополнительные секции или кнопки вызова. Часть решений уже включена в действующие контракты, часть планируется реализовать в 2022 году.

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Комиссия поддержала изменение схемы организации дорожного движения на участке улицы Гражданской от улицы Советской до площади Героев-Десантников. Планируется ввести одностороннее движение от улицы Советской в сторону площади по правой стороне, а от дома №27 по улице Гражданской в сторону Советской – по левой. Вокруг зеленой зоны между полосами будет обновлен бордюрный камень. В дальнейшем планируется провести комплексное благоустройство территории.

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Большинством голосов принято предложение ввести одностороннее движение на участке улицы Свердлова от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса. Связано это с оживленным движением транспорта возле школы №2 в часы начала и окончания занятий.

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Для упорядочения движения на улице Гоголя решено организовать парковку автотранспорта «елочкой» по одной стороне дороги между Комиссаровским переулком и Октябрьским проспектом.

По инициативе главы администрации города Пскова Бориса Елкина территорию у сквера Кикоина (от улицы Гражданской до дома №36 по Октябрьскому проспекту) освободят от припаркованного транспорта. В рамках гарантийных обязательств будет приведен в порядок участок Привокзальной площади у автобусной остановки.

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В ходе заседания также рассмотрены вопросы, которые требуют дальнейшей проработки. Так, установку искусственной дорожной неровности у детского сада №22 на Крестовском шоссе, 109 обсудят с управляющей компанией. Более детально будут рассмотрены предложения общественного движения «Убитые дороги» по изменению способа парковки на Рижском проспекте. Также будут проработаны предложения депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова о запрете остановки транспорта на проезде у дома №129а по улице Ипподромной и установке ИДН у перекрестка улиц Алехина и Технической.