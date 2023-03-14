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Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове

Мужчина, который 29 октября 2022 года открыл стрельбу по городскому автобусу №4 из пневматического пистолета в Пскове, оказался военнослужащим. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото очевидцев происшествия

Псковский гарнизонный военный суд установил, что военнослужащий без уважительных причин и по стечению тяжелых обстоятельств перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы.

«Кроме того, в период уклонения от исполнения обязанностей военной службы, а именно 29 октября 2022 года в вечернее время, находясь со своими знакомыми на Крестовском шоссе, нарушая общепринятые нормы морали и правила поведения, а также спокойствие граждан, произвел из пневматического газобаллонного пистолета марки "Макаров" три выстрела по рейсовому пассажирскому автобусу, разбив стекла, за которыми находились пассажиры», - сообщили в пресс-службе судов.

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Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 337, частью 5 статьи 337, частью 2 статьи 213 УК РФ, по совокупности ему окончательно назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также со штрафом в размере 50 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.