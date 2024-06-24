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АвтоМир / Происшествия

Житель Палкинского района опрокинул автомобиль в кювет и получил наказание

16.07.2024 09:45|ПсковКомментариев: 0

У 39-летнего жителя Палкинского района конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района. 

Установлено, что в мае в дежурную часть отделения полиции по Палкинскому району поступило сообщение о водителе, который управляет автомобилем опасным способом (виляет из стороны в сторону). Выехавшие на сообщение сотрудники Госавтоинспекции обнаружили указанный автомобиль опрокинутым в кювет. Освидетельствование водителя автомобиля показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом за два месяца до описываемых событий мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отбыл наказание в виде 10 суток ареста.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности преступника ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ и запрета управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки Opel Vectra, которым управлял осужденный, стоимостью 130 000 рублей, конфискован.

Теги: #суд #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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