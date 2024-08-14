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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Отец и дочь погибли в ДТП при обгоне машины на трассе в Плюсском районе

19.08.2024 16:25|ПсковКомментариев: 0

Мужчина и девочка погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вблизи деревни Которск Плюсского района 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области. 

По предварительной информации, водитель Renault Logan, мужчина 1979 года рождения, вышел на обгон на встречную полосу. На полной скорости он столкнулся с легковым автомобилем Toyota. Водитель Toyota жива, ее деблокируют сотрудники пожарной службы с помощью гидравлического устройства. Водитель Renault и пассажир, его дочь 2012 года рождения, скончались. 

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственного комитета, бригада скорой помощи. Подробности выясняются. 

Теги: #ДТП #смертельное ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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