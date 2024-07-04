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Опубликовано расписание автобусов маршрута «Псков – Санкт-Петербург»

Комфортные автобусы по маршруту «Псков – Санкт-Петербург» ходят семь раз в неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобус курсирует по следующему расписанию:

понедельник, суббота: отправление из Пскова в 5:00 и 12:30, в обратном направлении в 13:00 и 18:00;

пятница: отправление из Пскова в 5:00 и 12:30, в обратном направлении в 13:00 и 19:30;

воскресенье: отправление из Пскова в 11:30, в обратном направлении в 19:30.

Отправление из Пскова осуществляется от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта), из Санкт-Петербурга - от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Уточнить информацию можно по телефону: 8(800)234-39-03.