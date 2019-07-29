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Юный мотоциклист лишился ступни после ДТП в Куньинском районе. ФОТО

Мотоцикл и автомобиль столкнулись в Куньинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районном ГИБДД, ДТП произошло 27 июля в 14.10 на автодороге Ямище - Нижельское.

Несовершеннолетний водитель мотоцикла выбрал небезопасный скоростной режим, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с «Ладой» под управлением мужчины 1968 года рождения.

В результате аварии юный мотоциклист доставлен в больницу и находится в реанимации с серьезными травмами. По имеющимся данным, у него ампутирована ступня левой ноги.