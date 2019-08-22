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В псковском УМВД прокомментировали съезд такси в Великую

В УМВД России по Псковской области прокомментировали съезд автомобиля «Яндекс.Такси» в реку Великую недалеко от деревни Родина Псковского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления, нарушений, которыми занимается ГИБДД, - нет.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Таксист не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение машины, и в момент съезда в ней не находился. Ущерба, характерного для ДТП, также не нанес», - отметили в ведомстве.

Следует отметить, в отношении произошедшего псковичи поделились мнением в интернете, что этот случай - «даже не страховой», поскольку видят ситуацию аналогично: «По факту, это не ДТП».

Напомним, такой случай произошел 24 августа, около 18.30.