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Женщину-пешехода сбили ночью в Великолукском районе

В ночь на 8 марта в деревне Борки Великолукского района водитель иномарки сбил на проезжей части местную жительницу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по г. Великие Луки, ДТП произошло около 01:10 на улице Центральной, возле дома №5.

По предварительным данным, водитель «Ауди 100» выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением, и не учел погодные условия, в результате совершил наезд на пешехода, женщину 1985 года рождения.

Женщина получила перелом голени. Ее госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу.