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Сразу два автомобиля вылетели в кювет после столкновения в Великолукском районе

Сразу два легковых автомобиля съехали в кювет сегодня, 8 марта, около 11:45 на 463-м км трассы «Балтия М9» в Великолукском районе. Как сообщает газета «Наш путь» со слов очевидцев аварии, оба автомобиля - ВАЗ 2111 и Nissan Teana - направлялись в сторону Москвы.

Водитель ВАЗа при повороте налево резко затормозил, а водитель Nissan не успел среагировать и объехать автомобиль справа. Иномарка ударила ВАЗ со стороны водителя. После столкновения оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Его госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. Диагноз устанавливается.

В другом автомобиле пострадавших нет.