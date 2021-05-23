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Начинающий водитель устроил тройное ДТП на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО

Три автомашины столкнулись на Вокзальной в Пскове сегодня, 24 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло в 8.40 у дома №30.

Водитель «Дэу Нубира», молодой человек 2002 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на впереди стоящее транспортное средство – «Ладу Гранту» - под управлением женщины 1973 года рождения. «Лада», в свою очередь, врезалась в «Ауди А6», за рулем которой находился молодой человек 2001 года рождения.

Пострадавших нет. Водительский стаж виновника ДТП – один год.