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Опубликованы фотографии с места ДТП с тремя погибшими в Псковском районе

Опубликованы фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия на дороге Псков - Родина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, проезжую часть вечером 5 ноября не поделили автомобиль «Лада Гранта» и автомашина спецслужбы «Газель».

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, автомобиль «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью». Двое мужчин-пассажиров «Лады Гранты» умерли на месте ДТП, а женщина, находившаяся за рулем, скончалась в машине скорой медицинской помощи.

В спецмашине пострадали трое мужчин, их госпитализировали в областную больницу. На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.