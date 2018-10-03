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Пьяных водителей задержали в Пскове и Невеле

В Псковской области установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре вечером 8 октября у дома по улице Л.Толстого полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21074», которым управлял нетрезвый пскович 1981 года рождения.

В Невеле днем 8 октября по переулку Ясной Поляны на автомашине «ВАЗ-21124» следовал 30-летний житель Невельского района. Он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.