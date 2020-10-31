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АвтоМир / За рулём

Газонаполнительную компрессорную автостанцию строят в Пскове

25.02.2021 20:16|ПсковКомментариев: 0

Первую автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию строят в Пскове, которая уже в этом году начнет обслуживать пассажирский и грузовой транспорт. Вице-губернатор региона Василий Осипов проконтролировал сегодня, 25 февраля, ход строительства совместно с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Представитель инвестора ООО «Брянская нефтяная компания» Владимир Романов сообщил, что на объекте уже выполнены подготовительные работы по закладке фундамента, установлены топливные емкости, закуплено необходимое технологическое оборудование. Идет процесс монтажа будки оператора заправки, выполняются работы по электрификации.

Василий Осипов поинтересовался, чем новая станция будет отличаться от уже существующей в Пскове газовой заправки на улице Пожиговской. Инвестор пояснил, что станция будет комбинированной и включать 22 поста: из них 10 метановых, 6 дизельных и 6 бензиновых. Таким образом, на площадке смогут одновременно заправляться 10 автобусов, работающих на метане, и 6 автобусов, работающих на альтернативных видах топлива.

При этом производительность метанового поста будет составлять 15 кубометров газа в минуту. На станции установят два компрессора, которые будут «качать» 2 тыс. кубометров метана в час. Благодаря этому на заправку одного автобуса метаном в объеме 200-220 литров понадобится всего 10-15 минут.

Отметим, что станция строится в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области, ООО «Брянская нефтяная компания» и ООО «Чистая энергия». Объем инвестиций в проект составляет 150 млн рублей.

Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в первом полугодии текущего года. В итоге будет создано 20 новых рабочих мест, а отчисления в бюджеты различных уровней превысят 11,5 млн рублей в год.

Теги: #инвестиции #автозаправка
Источник: Псковская Лента Новостей
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