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Великолучанин на «Фольксвагене» второй раз попался полиции пьяным за рулем

Житель Великих Лук второй раз попался полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пьяного 38-летнего мужчину за рублем автомобиля «Фольксваген Пассат» сотрудники ДПС остановили 11 сентября у жилого дома на улице Дружбы в Великих Луках. При этом ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, отметили в ведомстве.

Всего в выходные дни в Псковской области выявили семь нетрезвых автомобилистов, которых ранее уже подвергали наказанию за пьяное вождение. Нарушения правил дорожного движения установлены в Невельском, Бежаницком, Псковском и Красногородском районах, а также в городе Пскове и в Великих Луках.

Так, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и водитель автомобиля ВАЗ-21214. Его остановили вечером 10 сентября на улице Комсомольской в городе Невеле. А в воскресенье, 12 сентября, повторно нарушил ПДД пскович 1979 года рождения, который управлял мопедом без номеров государственной регистрации.

По этим и другим подобным фактам ведутся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.