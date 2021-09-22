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Пскович на «Рено» во второй раз попался пьяным за рулем

Полицейские остановили водителя автомобиля «Рено Логан», который утром 5 октября сел за руль в нетрезвом виде. Пскович 1979 года рождения передвигался по улице Юбилейной в деревне Неелово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

А в городе Пыталово утром 5 октября на улице Красноармейской стражи порядка остановили ехавшего на мопеде мужчину. Выяснилось, что 36-летний житель поселка Белорусский Пыталовского района тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным фактам проводятся проверки. В ведомстве добавили, что оба водителя уже ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водителей, повторно задержанных за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекают к уголовной ответственности.