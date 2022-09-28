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Несколько автомобилей вылетели с трассы на кубке России по ралли в Пушкинских Горах. ФОТО

Несколько автомобилей вылетели с трассы на кубке России по ралли в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе Pskov Rally в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа Pskov Rally / «ВКонтакте»

«Не удалось... №35 оформили сход после вчерашней аварии», - написали организаторы.

Видео: Алексей Головнев, группа Pskov Rally / «ВКонтакте»

«Экипаж №36. Вылет с трассы на скоростном участке №4. Экипаж - ок. Планируют продолжить гонку в воскресенье по "супер ралли"», - уточнили организаторы.

Фото: Алексей Головнев, группа Pskov Rally / «ВКонтакте»

Также на скоростном участке №3 сошел BMW под №27. Экипаж в порядке, добавили организаторы.

Фото: группа Pskov Rally / «ВКонтакте»

Также участникам соревнований на трассе встретили стадо коров.

Фото: группа Pskov Rally / «ВКонтакте»

Напомним, финальные этапы кубка России, кубка «Содружества "Трофей Александра Невского"» и 2-й этап чемпионата Республики Беларусь по ралли «Уралхим Пушкинские горы – 2022» проходят в Псковской области 1 и 2 октября.