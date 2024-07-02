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Автоэксперт назвал самые надежные автомобили

Большая часть современных авто не являются надежными по определению, поскольку улучшение потребительских свойств вынуждает усложнять конструкцию. Но в рейтинге надежности все же есть свои лидеры, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, нередко старые авто намного надежней популярных новинок. На первом месте среди иномарок в рейтинге надежности «Автомобиль года в России» японская Subaru Forester. Среди российских марок автолюбители упоминают LADA Niva Legend. Это очень простое авто, в котором нечему ломаться.

В целом японские бренды имеют репутацию надежных. Toyota Camry и RAV4, Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Jimny и Vitara — все они занимают высокие места и пользуются заслуженным спросом на вторичном рынке.

«Видимо, не зря японцы используют слоган "Сделано инженерами"», — рассуждает Егор Васильев. Этот слоган относится к Subaru, но применим к японскому автопрому в целом.

Среди французских моделей он отметил Renault Duster, среди корейских — Hyundai Solaris выпуска 2010—2017, пишет «Прайм». Удачное сочетание двигателей, трансмиссии и подвески позволяет справляться с нагрузками. Не зря у этих авто так много поклонников, а корейский седан массово используют в такси.