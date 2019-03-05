Экономика

Яровой сев подорожает для аграриев в этом году на 10-20% - эксперты

Посевная кампания-2019 традиционно обойдется сельхозпроизводителем дороже, чем предыдущая. В зависимости от региона и погоды расходы аграриев на сев могут увеличиться от 5 до 20%, пишет Agro2b.

В росте цен есть и положительный для аграриев момент, отмечают эксперты. Так реализация урожая 2018 года в первую очередь благодаря росту цен на зерно позволила им заработать больше, а значит, увеличение издержек они переживут легче.

Затраты на производство растениеводческой продукции в предстоящую посевную кампанию также традиционно увеличатся. По оценкам Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), рост в зависимости от региона и погодных условий может составить от 10 до 20%. Однако ввиду того, что цены на ряд зерновых агрокультур в текущем сезоне держатся на достаточно высоком уровне, сейчас сельхозпроизводители находятся в более выгодной ситуации, чем на старте сева 2018 года.

Ежегодное удорожание весенних полевых работ связано с ростом цен на основные средства производства, в первую очередь вследствие того, что большинство из них импортные. К факторам увеличения себестоимости относятся и ежегодное повышение цен на химические средства защиты растений либо их компоненты, семенной материал, сельхозтехнику (в том числе в части амортизации), запчасти к ней и техобслуживание зарубежного оборудования.

Растут в цене не только импортные составляющие. Например, топливо на начало февраля подорожало на 10-11% относительно аналогичного периода прошлого года. В период перед и во время проведения сезонных полевых работ ГСМ обычно стоит больше на 30-50%. Еще одной причиной того, что многие сельхозпроизводители сталкиваются с удорожанием посевной, является то, что 80% российских хозяйств не обладают достаточной «финансовой подушкой» и проводят подготовку к севу «с колес», закупая все по пиковым сезонным ценам, говорят эксперты.

По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в целом расходы на гектар вырастут минимум на 5-10%. Однако с учетом того, что в сезоне-2018/19 рентабельность агросектора выросла по сравнению с предыдущим сезоном, который был для сельхозпроизводителей самым сложным за долгие годы, даже несмотря на увеличение затрат, сейчас аграрии в лучшей ситуации, чем годом ранее.

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители констатируют: затраты растут, а вот доходность бизнеса увеличилась не у всех. Если сравнивать с прошлым годом, то на 25% подорожали ГСМ, на 10% - семена, на 5-7% - СЗР и удобрения. Также наблюдается увеличение расходов на энергоносители, перевозки, услуги элеваторов и пр.

Большинство отечественных сельхозпроизводителей по-прежнему значительно зависят от господдержки и сильно на нее рассчитывают. По данным Минсельхоза, в прошлом году на проведение сезонных полевых работ банками было выдано кредитов на общую сумму почти 455 млрд руб., что более чем на 43% больше, чем в 2017-м. Между тем, еще на начало июля 2018 года объем выданных кредитных средств составлял около 180 млрд руб., а на начало сентября, когда предстояли осенние полевые работы, выдано было чуть более 270 млрд руб. - лишь 60% от общего объема.

Большинство экспертов полагает, что в этом году стоит ожидать сокращения площадей яровой пшеницы. Тогда как площади ярового рапса могут продолжить расти.